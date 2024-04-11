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南亞科第2季毛利率拚轉正 總座李培瑛：AI火熱、手機市況回溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛。 記者李孟珊／攝影。
南亞科總經理李培瑛。 記者李孟珊／攝影。

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨（10）日於法說會報喜，強調在AI應用驅動與手機市況回春等因素激勵下，今年DRAM報價將維持上揚格局，南亞科本季毛利率轉正的機率很高，有望終止連六季毛利率為負的狀態，部份產品線有可能缺貨，迎來基本面大轉機。

受到先前全球總體經濟不佳，記憶體產業價量齊跌衝擊，南亞科去年第1季起，毛利率轉為負8.63%，接下來到今年首季都繳出負毛利率的成績單。隨著三星、SK海力士以及美光等國際大廠降低產能利用率，嚴格控管產出效益發酵，產業逐漸回到健康狀態，DRAM價格自2023年第4季開始走揚，挹注南亞科營運回升。

南亞科法說會重點
南亞科法說會重點

綜觀整體市況，李培瑛認為，受惠AI伺服器帶動高頻寬記憶體與DDR5需求成長，正向看待2024年DRAM價格維持上漲趨勢，而且主要供應商將恢復產能積極轉進高產值產品，預期新產出增加有限，惟市場需求復甦力道仍持續受到地緣政治及地域性經濟影響。

李培瑛強調，已觀察到供應商轉進產能至HBM產品與TSV先進封裝，常規DRAM供給增加有限，而DRAM供應商增加資本支出，主要用在HBM產能投資，與南亞科主力DDR4等產品無關，隨著大廠專注其他高階應用並擴充相關產能，無暇顧及與南亞科競爭的產品線，對南亞科有利。

至於需求面，李培瑛分析，在伺服器領域，AI及高端伺服器將推動DDR5及高容量需求，整體伺服器市場出貨顯著成長；手機市場方面，大陸品牌手機銷售已有復甦，高階機種銷售比重提升；PC方面，由於新世代AI PC推出，預計有利出貨量與DRAM搭載量提升；至於消費型電子終端產品，包括IP CAM、電視、工控及車用需求維持穩定。

關於市場關心的「缺貨」現象，李培瑛回應，這會依照產品線而不同，是有機會出現吃緊的狀況，主要就是供應商聚焦到高階產品上，可能會降低一般性DRAM的產出，有利於整個產業的產出調整。


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