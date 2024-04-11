面板雙虎精簡費用 邁向轉盈之路

面板雙虎近年大刀闊斧縮編人力、關閉不具效益的生產線，轉至高毛利的產品應用，車用更是一大重點，正陸續收到成效。隨著費用更加精簡，以及高毛利產品占比提升，加上近期電視面板報價趨勢持續向上，有助群創（3481）、友達（2409）邁向轉盈之路。

研調機構Omdia最新統計指出，去年友達汽車顯示業務收入近430億元，群創則超過480億元。

車用顯示業務成為兩家公司主要收入來源，分別占友達、群創總營收的16%和23%，均為兩家公司前三大營收來源之一。

業界人士指出，車用相關應用毛利率較好，也不需要大尺寸面板生產線與後段模組龐大產能，在毛利提升、費用降低的效益帶動下，助攻雙虎營運向好。

Omdia分析，友達和群創去年全年的車用顯示業務（包括面板、蓋板貼合、系統板組裝和顯示器整機模組出貨）營收均有兩位數增長，分別達28%和44.8%。

Omdia指出，群創是面板廠最早進入車用顯示系統板組裝和顯示器整機模組生產，並直接出貨車廠。2019年成立群豐駿科技（CarUX），2020年從群創切割出去。去年主要成長來源是多個大尺寸整合顯示模組車廠項目，如BMW iX系列、通用Caddillac系列、福斯ID系列等量產出貨。