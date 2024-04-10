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鴻海跨進半導體業 陳偉銘：是合作夥伴不是競爭關係

中央社／ 新竹10日電
鴻海。聯合報系記者吳康瑋／攝影
鴻海。聯合報系記者吳康瑋／攝影

鴻海S事業群總經理陳偉銘10日參加陽明交大2024半導體高峰論壇，他認為，台灣半導體業制霸全球的關鍵，在於集合美國的創新、日本的紀律，以及中華文化的勤勞，對於半導體業而言，三者缺一不可。

對於鴻海半途殺進半導體產業，一開場，陳偉銘就強調，鴻海和大家沒有任何競爭關係，而是合作夥伴。

鴻海2016年成立S事業群，切入半導體市場。身為全球最大電子代工廠，外界曾估算，鴻海光是每年採購的IC晶片金額高達500億美元，占全球半導體營收比重近1成，是全球最大晶片買家之一。

身為半導體新兵，被問到鴻海半導體的徵才策略，位子處於台積電資深副總經理侯永清和聯發科總經理暨營運長陳冠州中間的陳偉銘妙語如珠地表示，如果是要賺最多錢，那就去台積電、聯發科。

他以小時候玩幸福人的遊戲為例，包括金錢、快樂和榮譽，在每個人每個階段，要的東西不一樣，必須一起綜合比較。

他認為，鴻海從系統端回頭整合半導體，具有豐富國際資源。鴻海在全球20多個國家，設有超過200個園區，在各地都有產線可以支援；且鴻海從手機、電腦、遊戲機到電動車，什麼都能做，最有能力幫大家把夢想實現。

半導體 台積電 鴻海

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