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宏碁搶市 四款新AI電競筆電登場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁今發表全新Predator Helios Neo 14，透過最新Intel Core Ultra處理器，打造新AI使用體驗。宏碁／提供
宏碁今發表全新Predator Helios Neo 14，透過最新Intel Core Ultra處理器，打造新AI使用體驗。宏碁／提供

宏碁（2353）搶攻電競市場，今（10）日分別推出搭載Intel Core Ultra及AMD Ryzen 8040系列處理器的四款全新AI電競NB，打造新AI使用體驗，同時，Predator Helios Neo 14和Acer Nitro 16電競筆電內建Windows Copilot，以進一步增強創造力和功能性，協助使用者加速啟動日常AI助理和宏碁的視訊會議AI強化功能。

宏碁今發表全新Predator Helios Neo 14，為性能強大的便攜電競筆記型電腦，透過最新Intel Core Ultra處理器，打造新AI使用體驗。此外，Acer Nitro 16電競筆記型電腦新搭載 Intel Core處理器（第14代），得以滿足使用者在進行遊戲或創作時的更多需求。兩款筆電皆內建NVIDIA GeForce RTX 40 系列筆電GPU，支援以AI驅動的最新DLSS 3.5技術及創意應用程式的AI加速功能，使玩家們於遊戲對戰或直播時，能驚豔於逼真的視覺效果與AI圖像；而亦可藉由選配的WQXGA螢幕，結合sRGB 100% 廣色域和NVIDIA G-SYNC的相容性，享受絢麗色彩和清晰畫素。

Predator Helios Neo 14和Acer Nitro 16電競筆電內建Windows Copilot （配備Copilot專用按鍵），以進一步增強創造力和功能性，協助使用者加速啟動日常AI助理和宏碁的視訊會議AI強化功能。兩款電競筆電均配有雙風扇、排氣與冷卻系統以及CPU上的液態金屬散熱膏，即便在最激烈的遊戲對戰中，依然能維持穩定的性能表現。

宏碁今日亦發表全新Nitro 14和Nitro 16電競筆記型電腦，搭載內建Ryzen AI的AMD Ryzen 8040系列處理器，最高均配備NVIDIA GeForce RTX 4060筆電GPU，支援DLSS 3.5技術，並內建NVIDIA RTX AI平台，能透過AI技術提升逾500款遊戲及應用程式中的一系列功能。玩家亦能沈浸於14吋和16吋NVIDIA G-SYNC顯示器中，享受高達WQXGA（2,560x1,600）的畫質解析度。

宏碁表示，無論是連線通話或進行遊戲直播，都能透過內建的Acer PurifiedVoice 2.0 之AI降噪技術有效過濾環境噪音，而Acer PurifiedView更讓使用者得以隨時處於視野中心或前方。Windows Copilot（配備Copilot專用按鍵）能強化筆電的AI作業功能。

此外，使用者只需點擊NitroSense專用按鍵，即可透過最新應用程式，一鍵開啟控制中心及全新Experience Zone的AI相關功能表，無縫掌控設備性能和客製化功能。

AI 電競筆電

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