新漢積極推展AI相關布局 強勢回歸德國嵌入式電子與工業電腦展

工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在終端應用的布局，繼GTC大會展出AI強固型軌道車載應用後，緊接本周前進德國紐倫堡舉行的嵌入式電子與工業電腦展（Embedded World 2024），展示最新專為推動開放標準、打通各自獨立架構的環境所開發出的嵌入式物聯網軟體定義邊緣運算作業系統－AIC OT-X。新漢睽違十年再度參展，將集團多年來軟硬整合成果完整呈現，帶來5G網路通訊、AIoT工業物聯網、智慧車載、智慧城市等垂直應用領域的軟體定義邊緣運算全系列產品，並特別強調在Edge AI邊緣人工智慧、OT網路資安以及因應2025年淨零碳排目標所推出的碳足跡管理應用。

由NEXCOM新漢獨立研發的AIC OT-X是全新的嵌入式物聯網作業系統，可運作於x86 平台作為整合OT（操作技術）和物聯網設備間的閘道器，提供直覺式軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing）開發方式，採用AIC OT-X的物聯網業者將可大幅縮短產品開發時程，以最短的時間快速接軌終端IoT應用潮流。

AIC OT-X採用現代化的容器化架構，將作業系統、應用程式和微服務等軟體元件進行封裝，使開發人員能夠更輕鬆地構建和套用邊緣運算應用程式。此外，容器化架構也優化了AIC OT-X的性能和易用性，讓邊緣設備能夠更有效地運作。AIC OT-X不僅讓邊緣設備輕鬆支援軟體、將工業電腦轉化為軟體組件賦予更多靈活性、更支援直覺式Docker以及簡易微服務開發，並下載AI模型做邊緣推論，讓企業能夠低痛部署OT和AI整合應用程式，快速對接勢不可擋的AI應用需求。

除了本次主打的AIC OT-X外，新漢持續鎖定5G網路通訊、智慧車載、智慧城市以及工業級資安領域的產品推展，本次於紐倫堡所展出邊緣運算應用產品包括搭載於NVIDIA Jetson AGX Orin模組的ATC 3750-A6CR智慧車載邊緣運算器、以及搭載於Intel x86平台的NEXCOM ISA 141－小型無風扇OT網通安全設備、智慧城市XPPC系列極窄邊框面板電腦、可運用於工業自動化橋接OT與IT的整合平台NexAIoT NISE 3910系列、以及新漢旗下專注在工業級資安領域的椰棗（TMRTEK）所推出的eSAF OT網路資安防護解決方案。

由新漢集團旗下新漢智能開發的「Real-time一站式產品雙履歷認證碳盤查系統」，為台灣首款可同時提供雙履歷認證的綠色製造解決方案，可實時生成產品履歷、以及產品碳足跡履歷，協助企業進行生產數位化、有效追溯碳足跡，並追求永續經營減碳目標。新漢智能本次將整套產品生產碳盤查系統搬至會場，現場直接進行六大主題展區各自的碳排量監測，為業者示範其「貫徹365天綠色日常」的產品精神。

新漢集團董事長林茂昌表示，AIoT是工業自動化轉型的關鍵技術，而開放標準則是推動AIoT發展的重要基礎。新漢集團早在2019年即提出「開放式AIoT數位轉型共享共創平台」的概念，期望透過串接起各界資源，共同打造一個基於開放標準的AIoT生態系。新漢集團期望透過此次參展，與歐洲業者攜手合作，共同推動AIoT產業的發展，為工業自動化轉型提供助力。