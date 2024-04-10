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群創證實將關閉南京模組廠 感謝該廠員工貢獻

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創。聯合報系資料庫
群創。聯合報系資料庫

陸媒報導，群創（3481）將關閉南京模組園區廠（該廠是併購自統寶光電所承接的中小尺寸面板模組廠），並將設備轉至寧坡廠，正在分批遣散員工，影響人數約2,395人。對此，群創今（10）日發布重大訊息證實。

陸媒芯智訊報導，近日傳出群創南京廠將關廠裁員，而群創光電寧波廠區負責招聘的相關人士透露，已收到消息，但沒有收到南京廠員工將調至寧波的消息。群創在大陸寧波、佛山、上海、南京都設有面板後段模組廠，其中南京廠區（南京群志光電）成立於2001年5月，該廠曾經是世界上最大的中小尺寸TFT面板製造基地，為眾多國際知名手機、數位相機品牌進行生產。

群創表示，公司致力提升生產配置及整體營運效益，將南京廠部分產線、產品進行調整，同時 優化與調節人力結構，以強化集團發展。

群創強調，司感謝南京廠員工的貢獻，將與當地相關政府機關溝通，協助南京廠員工轉職發展，以確保員工獲得尊重的態度與公平的待遇。

群創近年近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線，群創總經理楊柱祥去年底曾揭露，群創14座工廠，除竹南廠導入自動化生產外，台南預計將關閉1座5.5代線，會有300多人安排至其他部門。並且因應前段面板廠關閉，後段模組亦需要要配合做轉型，群創也將縮減在中國模組廠。

群創 面板

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