數位部：4月底完成公告車聯網頻率特定實驗場域

數位發展部今日召開例行記者會，指出規畫4月底完成公告車聯網無線電頻率特定實驗場域及其限制，預估最佳可縮減車聯網頻率實驗申請期程64%，將可加速我國車聯實驗網發展進程、協助車聯網產業蓬勃發展。

數位部今指出，將持續透過應用無線電頻率與加速行政程序，以促進新技術的實驗驗證、帶動產業數位轉型。

數位部表示，車聯實驗網是由數位部核發實驗頻率、國家通訊傳播委員會核發實驗網路，並與中央及地方政府交通主管機關共同協力選定實驗場域，使車聯網頻率各項創新實驗得以在六都、新竹、南投、彰化、雲林、嘉義、屏東等縣市開展，依據各地交通形態來驗證臺灣每個角落成為智慧城市的可能性。

數位部指出，透過公告車聯網頻率特定實驗場域，最快可將平均84日的車聯實驗網申請期程縮減為29日，等同最佳可縮減期程64%。後續亦將併同檢討修正無人載具（車輛、船舶、航空器）頻率之實驗地理範圍及條件，預期將吸引更多創新團隊參與其中，進行各種前瞻性的研發與實驗項目，不僅為台灣科技生態注入新活力，更能促進產業跨界合作與技術交流，同時確保各項新技術可以更迅速地透過實驗來驗證可行性，並調整精進服務品質。

數位部也說明，秉持技術中立原則，促請電信事業引進低軌衛星提升國家數位韌性，另透過推展5G專網、開放Wi-Fi新使用頻段、重點山屋與步道的訊號涵蓋及公共物聯網資訊串接促進社會經濟與產業發展，均為應用無線電頻率加速產業數位轉型的實際成功案例。

數位部強調，未來將持續與相關機關（構）合作精進，並因應新興通訊應用演進及外在環境變化，持續研提與推動無線電頻率的合理規劃以促進數位轉型的產業發展方案，並在符合各項規定前提下儘可能地協助縮減各項行政程序，確保各項新技術可以更迅速的透過實驗來驗證可行性並調整精進服務品質。