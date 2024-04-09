台灣戴爾：AI伺服器需求強勁GPU供貨時間大幅改善

戴爾（DELL）通吃人工智慧（AI）商機，台灣戴爾總經理廖仁祥9日指出，目前公司在台灣市場伺服器訂單很多、需求強勁，主要是因台灣企業界AI需求旺盛，此外，GPU缺貨問題已得到解決，戴爾交貨期從去年底40周，到現在已回到正常交貨周期8-12周，甚至可以更短。

戴爾為x86伺服器營收與出貨量領導廠商，在Mainstream伺服器以營收占有率24.5%，維持龍頭寶座。其生成式AI解決方案，囊括儲存、伺服器、客戶終端設備、網路、服務等產品線，也讓去年至今，戴爾在AI伺服器領域持續被投資市場追捧。

至於先前困擾業界的GPU缺貨問題，在CoWoS產能放大後，今年交貨時間已明顯改善。

廖仁祥表示，去年底輝達（Nvidia）H100確實供貨緊俏，戴爾交貨期普遍達40周，同業更長達52周，但到今年2月之後GPU供應明顯改善，以台灣戴爾自身來說，已回到正常交貨周期8-12周，甚至可以更短。

在GPU缺貨問題解決下，台灣戴爾直言目前伺服器訂單很多、需求強勁，主要是因台灣企業來自AI需求旺盛，廖仁祥分析，從台灣市場來看，目前對導入AI積極產業包含製造、醫療、政府、金融及電信單位。

根據戴爾生成式AI脈動調查指出，78% IT決策者表示期待生成式AI在企業中發揮潛力，並將生成式AI視為提高生產力、簡化流程及節省成本的方式。

且從企業預算上來看，過去AI伺服器占比大約為一成，但現在企業已將AI伺服器預算比重拉至兩成，顯見台灣業界對投入AI的力度加重。

廖仁祥指出，AI伺服器需求主要為雲端服務供應商（CSP）及一般企業，當然CSP還是需求大宗，但對戴爾來說，更樂見一般企業需求量提升。