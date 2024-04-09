聯發科打造的達哥繁中生成式AI 超越GPT3.5

IC設計大廠聯發科 (2454）不單只是會設計晶片，今日正式推出生成式AI服務平台 MediaTek DaVinci，也稱「聯發科達哥」，同時旗下聯發創新基地釋出最新的繁體中文大型語言模型 MediaTek Research BreeXe (MR BreeXe)，參數模型高達450億個，能力超越GPT3.5。

AI 暨數據工程處協理葉家順指出，MediaTek DaVinci 是個高整合度、高擴展性的開放式平台，可讓客戶自由選擇模型、串接資料來源等，甚至模型也可以進行客製化，目前已有超過 20 家高科技廠、超過10 家消費品牌、6家金融業、3家電信業以及 5 家傳統產業加入達哥生態系。

為了讓打造出來的繁中生成式AI，為公司創造全新一波的金流和獲利動能，聯發科已選定賽微、宏碁資訊及雲複等三家系統整合商，協助各領域的廠商導入「聯發科達哥」繁體中文大型語言模型，並為客戶量身打造客製化的生成式AI架構，藉以提升生產力。

葉家順進一步指出，目前已有數十家來自高科技、金融、電信、法律、製造、銷售、服務、系統整合、雲端服務等行業的企業，以及教育機構、新創公司等加入MediaTek Davinci生態系

聯發科說，MediaTek DaVinci 是基於生成式 AI 服務框架 (GAI Service Framework, GAISF) 下去開發的，原先是為集團內部打造具資料安全性、提高生產力的生成式AI工具，後續獲各部門廣泛使用，進一步提高生產力。

聯發科強調，在眾多公司知道聯發科推出MediaTek DaVinci後，都表達導入的意願，短短二個月家數暴增的速度相當驚人，因此公司除了讓整個AI服務平台技術更極緻外，也發展成可供外部企業導入的生成式 AI 服務平台，且除了客戶外，也有系統整合、雲端服務、教育機構、新創公司、模型供應商等加入MediaTek Davinci 生態系。

聯發科旗下聯發創新基地今日也釋出最新繁體中文大語言模型「MR BreeXe」，其以 Mixtral 8x7B 模型為基礎開發，繼承 Mixtral 多專家模型特有的節省運算資源、提升速度優勢，再加上聯發創新基地的預訓練 (pre-training) 後，不但在繁體中文測試項目 (TMMLU+、MT Bench TW) 超越 GPT-3.5，並對台灣常見之地端應用特別進行優化，提升產業界使用生成式 AI 與檢索增強生成 (RAG) 的體驗。