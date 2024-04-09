宏碁協助地震災後重建 不限品牌資訊產品檢測費全免

地震全台有感，受災嚴重，宏碁（2353）發揮人飢己飢的精神，第一時間捐助600萬元外，同步進行服務總動員，全台23點宏碁服務中心不限品牌資訊產品免費檢測，同時提供宏碁受損產品維修免工時費及受損零件更換8折優惠，針對影響最大的螢幕產品，民眾則可至宏碁服務中心進行舊換新，4/30前提供Acer E241Y E 24型IPS 100Hz螢幕 2,000元暖心價，共同投入台灣災後重建工作，期望為台灣盡一己之力。

這次地震重創花蓮，宏碁第一時間即聯繫所有相關單位調查各區損害狀況，有幸服務中心及銷售點皆未有重大災情，有感於此次受災嚴重，宏碁服務中心將全力投入協助災後重建，提供不限品牌資訊產品的免費檢測，更提供宏碁受損產品維修免工時費及8折零件費用，希望協助民眾盡快完成災後重建，恢復正常生活。

此項服務即日起至4月30日止，可洽詢全台宏碁23點服務中心。