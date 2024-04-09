友通攜手高通 強攻自主移動機器人、自動導引車市場

在2024年嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World）開展首日，友通（2397）宣布推出最新工業主板QCS051，為了滿足未來工業自動化的高度複雜需求，工業主板採用高通QCS6490處理器，以提升自主移動機器人（AMR）、自動導引車（AGV）與工業電腦等應用的性能表現及彈性。據市場分析預測，因受到物流與製造業的需求帶動，AGV/AMR的市場潛力到2028年有望增至200億美元，預計將有270萬台機器人投入使用。

友通資訊產品中心總經理張家益表示，眼下是一個重視AI應用與永續發展整合的時代，因此我們順應趨勢推出搭載高通技術公司高階處理器的最新工業主板QCS051，以提供性能與功耗平衡的解決方案。這一創新解決方案以其微型的設計、強大的性能和廣泛的功能，超越了現代工業自動化的需求，從而革新AMR、AGV和工業電腦應用。

高通技術公司業務開發副總裁暨建造、企業端和工業自動化負責人Dev Singh表示，搭載QCS6490處理器的QCS051工業主機板象徵工業自動化技術的重大進展。我們很榮幸能與友通合作，提供更智慧、更高效的自動化系統，共同協助企業蓬勃發展。

友通QCS051是一款小巧的2.5吋Pico-ITX工業主板，專為窄小的空間而設計，同時擁有卓越的性能。憑藉強大的高通 QCS6490 處理器，QCS051提供強大的運算能力，無論是部署在智慧物流解決方案還是需求嚴苛的工業系統中，QCS051都能夠提供穩定且可靠的運算與性能表現。

QCS051配備兩個M.2擴展插槽，為額外擴充功能提供了彈性；而LPDDR5x RAM除了帶來性能優化，同時也降低功耗，進一步提高能源使用效率；HDMI接口則帶來與顯示器連結的便利性。憑藉CAN-Bus支持，QCS051能夠穩定的串聯工業自動化中的常用設備，並且有著-25°C到75°C的寬溫設計，因此適用於嚴苛的工業環境。此外，QCS051採用無風扇設計，能進行無聲運作並延長壽命，滿足對於噪音敏感的環境需求。