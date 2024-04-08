台積電發威 銀行：新竹房價漲得比去年還兇

去年由於房價大漲，使央行出手全國六大都會區及新竹等地採取第二戶成數管制措施，但似乎效果有限，銀行業者私下指出，由於台積電對周邊房市的「外溢效應」實在太強，新竹房價比去年漲得還兇，而且已不僅止於竹北，包括寶山等更外圍，房價都大漲，至於竹北，新屋每坪已喊到80萬，現在已成為國銀房貸業務其中一個主戰場。

除此之外，台北市地價太高，加上除了都更危老，幾乎已經沒有可推案的新空地，也使銀行房貸進件量最大的「整批性分戶房貸」，一併「南進」，銀行更對目前包括林口、青埔一帶的房貸成數大鬆綁，相較先前貸款成數至少提高0.5成至1成。

銀行業者也透露，銀行由於要爭取建商新成屋完工之後的「整批性分戶房貸」業務，也因此拉高雙北市之外當地房貸業務成數可取得的水準，以往非雙北市精華區的房貸，最高只有7成或7成5，但現在成數都已放大0.5成至1成，尤其像林口，由於outlet等大賣場進駐，又有機捷使生活機能大增，在機捷附近的放款成數現在都可到8成的水準，和4、5年前連7成都不見得能借到相較，成數可說大躍進。

至於南部地區，行庫主管指出，也和新竹一樣，當地房市的行情都有受到台積電效應的拉抬，例如，現在不只高雄，連屏東房價都在大漲，房價大漲更帶動民眾對房貸貸款金額的需求。

銀行業者亦指出，除了公民營銀行在房貸市場的競爭因為新青安更趨白熱化之外，近來還有二個現象推升房市的買氣，一個是通膨問題，另一個是寬限期和40年期房貸提出的誘因；首先，因為通膨因素，而使得先前還在猶疑是否買房的民眾，進場買房的意願大為提高。

一位國銀主管進而分析，5年寬限期加上40年期的房貸，讓很多小資族認為「租不如買」，其中，房價在1000至1200萬元的，這種「租不如買」的替代效應最為顯著；舉例來說，倘若1200萬以下的房子，在5年寬限期之內，一個月只要付息15000元以內，正好是小資族在外租屋的租金平均值，這也使得這些小資族進場買房誘因大增。