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台積電主要晶圓廠地震後大致全數復原 全年營收成長目標不變

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台積電主要晶圓廠地震後大致全數復原 全年營收成長目標不變

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
花蓮強震，全球關注台積電在內的半導體供應鏈狀況，台積今日表示主要晶圓廠設備已大致復原。圖／本報系資料照片
花蓮強震，全球關注台積電在內的半導體供應鏈狀況，台積今日表示主要晶圓廠設備已大致復原。圖／本報系資料照片

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台灣周三剛經歷25年來最大地震，台積電公布最新各晶圓廠機台復原進展，截至今日為止，除了位於震幅較大地區的部分生產線，需要較長時間調整校正以回復自動化生產外，台灣晶圓廠內的設備已大致復原。台積電強調，全年業績展望仍維持1月法說會上看法不變，預估今年全年營收有望年增20-25%（low-to-mid twenties）。

台灣於本月3日早晨經歷芮氏規模7.2地震，為過去25年來最強。新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度級為5，台中和台南科學園區的最大震度級則為4。

此次是921大地震以來最嚴重的一次，雖然造成包括台積電等各大晶圓廠晶圓預警性停機，但也展現台灣半導體廠強勁韌性。

尤其，台積電在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備。在4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓18廠）復原率超過80％，快速復原能力歸功於廠區和機台耐震設計及快速應變能力。

在台積電動員輪班設備工程師及設商供應商連夜重新調校機台下，台積電今日統計，除位於震幅較大地區的部分生產線，需要較長時間調整校正以回復自動化生產外，台灣晶圓廠內的設備已大致復原。

外界關注此次強震是否造成台積電損失，台積電並未公布對單季影響，但在客戶承諾訂單不變下，台積電將會趕工追補受地震延誤的產能，台積電強調，全年業績展望仍維持1月法說會上看法不變，全年營收仍預估成長20-25%（low-to-mid twenties）。

台積電表示，正在全面檢視此次地震所造成的影響。同時，我們持續與客戶保持密切聯繫並適時溝通相關影響。

921大地震 台積電 晶圓廠

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