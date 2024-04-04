0403花蓮大地震次日 國科會：主要晶圓廠復機順利
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針對403大地震的科學園區復原狀況，國科會今日指出，竹科管理局經聯繫園區內晶圓及面板製造大廠，多數表示4月3日地震雖對產線有些影響，但工廠對於地震已有採取有效措施如採建物及機台耐震設計、人員疏散、機台預防性停機，故對於工廠營運影響不大，大部分工廠於4月3日當日已完成復機，工廠已正常營運，少部分工廠也正復機校準中，短期內即可正常營運。
廠商部分截至4日上午11時，廠商機台皆陸續復歸或人員已回到崗位，主要晶圓製造大廠備料充足及復機順利，而竹科管理局將持續關注餘震及廠商動態，並提供必要協助。
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