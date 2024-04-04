SIA：全球半導體銷售2月年增16.3% 創近23個月最大增幅

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美國半導體產業協會（SIA） 在美國時間3日（台北4日）發布新聞稿提到，2024 年 2 月全球半導體產業銷售額總計 462 億美元，創 2022 年 5 月以來、近 23 個月單月最大年增幅。

SIA分析，全球半導體 2 月銷售較 2023 年 2 月的 397 億美元，年成長16.3%，相較 2024 年 1 月的總額為 476 億美元，月減少3.1%。每月銷售額由世界半導體貿易統計 （WSTS） 組織編制 ，代表三個月移動平均值。以收入計算，SIA 占美國半導體產業的 99%，占非美國晶片公司的近三分之二。

SIA 總裁兼首席執行官 John Neuffer 指出，雖然 2024 年 2 月全球半導體產業銷售額略為月減少，但 2 月全球半導體銷售額仍遠遠領先去年同期，延續了市場自去年中期以來的強勁年成長趨勢。2 月份的銷售額年增幅度為 2022 年 5 月以來的最大百分比，預計市場將在今年內持續成長。

從地區來看，SIA 分析，相較去年同期，今年2月中國大陸（28.8%）、美洲（22.0%） 和亞太/所有其他地區（15.4%） 的年銷售額有所增長，但歐洲（-3.4%） 和日本（-8.5%） 的銷售額同比下降。相較1月，所有市場的月度銷售額均下降：亞太地區/所有其他地區 （-1.3%）、歐洲 （-2.3%）、日本 （-2.5%）、美洲 （-3.9%） 和中國大陸 （-4.3%）。