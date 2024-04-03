美商杜邦告達邁專利侵權 最高法院裁定駁回上訴

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達邁（3645）3日公告美商杜邦電子股份有限公司(DUPONT Electronics, Inc.) 對公司及公司負責人所提專利侵權訴訟案最高法院裁定駁回杜邦上訴。

達邁提到，關於杜邦公司向智慧財產及商業法院起訴主張達邁公司所製造販售之「BK-012 (Low Gloss)」產品侵害其「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」之我國第I519576號發明專利，智慧財產及商業法院前於110年11月30日以109年度民專訴字第106號民事判決駁回杜邦公司之訴。

達邁公告，杜邦公司雖於110年12月29日向智慧財產及商業法院提起上訴，惟該法院於111年7月29日以111年度民專上字第7號民事判決駁回其上訴。杜邦公司仍不服該二審判決，並於111年8月31日向最高法院提起上訴。

達邁公告，最高法院作成裁定，裁定主文為「上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。」對達邁公司財務與業務並無影響。