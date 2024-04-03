文曄完成收購Future 問鼎全球最大半導體通路商

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
文曄科技。照片/鐘惠玲攝影
文曄科技。照片/鐘惠玲攝影

半導體通路商文曄（3036）於2日深夜宣布，成功完成收購加拿大商Future Electronics Inc.，未來將以台北與蒙特婁的雙總部架構，打造世界級的全球電子元件通路商。根據Gartner的資料顯示，文曄與Future合計去年的全球半導體通路市占率，已達12.2％，不但是亞洲最大，甚至已是全球最大半導體通路商的水準。

文曄是以38億美元價格併購Future，日前拿到所有相關申請的審批，於2日完成交割，據了解，這也是有史以來，台灣企業對國外併購案的最大金額。

本來文曄是第四大半導體通路商，如今併購Future後，今年大約可計入後者三個季度的業績。未來以營收規模來看，文曄有機會坐上全球最大半導體通路商的寶座，而且對客戶的服務能力將從亞洲進一步擴及到歐美市場。

由於Future的獲利率比文曄高出不少，文曄2023年淨利約1.3億美元，加計Future後，擬制性淨利將可跳升到4.14億美元，擬制性毛利率也將從本來的3.1％提升到6.2％。

併購 半導體 文曄

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