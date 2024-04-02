友達宣布完成收購德國BHTC躍居智慧移動服務領導供應商

友達（2409）去年10月2日董事會決議以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）取得德國Behr-Hella Thermocontrol GmbH（簡稱BHTC）100%股權，雙方經通過各項交割先決條件，以及相關國家主管機關核准後，2日宣布正式完成收購。

因應智慧車及自駕車盛行，加速產業創新應用，友達從顯示器供應商蛻變為全方位的智慧移動解決方案服務者，積極布建全球產業聚落，就地滿足車廠在地需求。本次兩家公司的結合，落實友達拓展智慧移動生態圈，優化雙方資源配置，於三大布局達到綜效的確切實現。

產品布局，拓展多元產品組合：借重BHTC於車用人機介面、空調控制系統的產品線，結合友達領先業界的車用Display HMI解決方案，並涵蓋Micro LED先進技術，重新定義智慧座艙的設計概念，擴充人機互動服務，致力打造兼具節能環保與高附加價值的新科技，提供更完整的產品組合。

客戶布局，提升供應鏈強韌性：晉升一級供應商（Tier 1），掌握與國際OEM車廠深厚的合作關係，增加與車廠第一線接觸的機會、擴大客戶基礎，搶先取得市場情報；透過友達產品一貫的客製化、高效能、品質管理能力，發揮供應鏈的垂直整合效益，利於快速進入市場，就近服務客戶及供應鏈，提高客戶滲透率，並強化整體產業供應鏈韌性。

製造布局，布建全球生產據點：BHTC於德國、美國、中國、印度、日本、保加利亞、墨西哥和芬蘭等地設有子公司，尤以歐洲、印度的前瞻研發與工程服務團隊為強項；而友達則深耕亞洲、北美市場，運用雙方覆蓋於全球的營運據點，可實現在地生產優勢，促進與車廠共同開發、縮短車規認證時間，成為智慧移動服務的解決方案領導供應商。

通過產品種類的多元化、更均衡的地域組合，此併購案效益將可望提升未來友達車用營收佔比，成為深化垂直場域的成長動能之一，加速邁步「友達不只是一家面板公司，而是一家將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商」的目標。

友達執行長暨總經理柯富仁表示：「友達以創新顯示技術為基石，深耕車載顯示器領域多年。而BHTC擁有世界領先之研發及生產製造實力，通過兩家高度緊密的公司結合，發揮資源綜效優勢及垂直整合能力，使我們能繼續執行長期戰略計劃，加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈，以沉著穩健的步伐搶攻市場先機，完善智慧移動生態圈。」

跨國併購企業的成功，亦仰賴全球團隊的合作。友達長期專注於雙軸轉型與全球營運據點的布局，至今累積不少跨國運作的經驗與人才資產，並深信尊重與互補是跨國企業永續經營之道。友達董事長彭双浪表示：「我們很高興BHTC加入One AUO團隊。未來，我們將與BHTC共同創建良善的溝通管道，以多元開放的態度，汲取德式匠心思維，實行漸進式文化共融；並以友達豐沛的跨國管理經驗與制度，加速跨界交流與協作能力，凝聚雙方員工的向心力，多元接軌國際、增進產業競爭力，實現可持續的營運成長、高效與成功。」

面對全球環境的急遽變革，友達將持續投入雙軸轉型，精進顯示技術高附加價值，延伸建構生態圈的價值鏈，致力於提供全球合作夥伴更卓越多元的創新解決方案，為客戶、供應商、員工及股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。