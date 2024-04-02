高通、耐能AI PC大軍6月鳴笛 COMPUTEX成前哨戰

AI PC在6月將熱鬧更勝以往，隨台北國際電腦展登場，超微（AMD）及英特爾（Intel）下半年新品預告上市，Arm陣營以高通為首，將與微軟共同發表最新AI PC，邊緣AI晶片業者耐能（Kneron）預告獲4家品牌筆電跟板卡廠採用開發AI PC，一波波義勇軍正面挑戰藍色巨人英特爾稱霸的NB江山。

6月台北國際電腦展AI PC將風雲再起。上半年雖各家處理器大廠均有對應AI PC解決方案，但業者私下坦言，跑起AI效能平平，稱不上真能離線運算，年中之後登場的CPU才是重頭戲，看好今年AI PC市場規模上看4800萬台、2025年達1億台，惠普、戴爾、聯想等DHL三品牌與雙A都不敢掉以輕心，上半年若說是AI PC的暖身，下半年就將是真正的戰場。

業者預估，6月以高通與微軟合作的Arm版本AI PC最有看頭。高通Snapdragon X Elite將是目前微軟Windows Copilot支援的CPU中，AI算力最高的一家（符合微軟TOPS40算力門檻），也被外界視為微軟要擺脫X86陣營的關鍵，高通低耗能高效能的處理器方案，將使AI PC可以玩出更多花樣。

強固電腦品牌神基（3005）是支援AI強固平板最用力的業者，3月就率先發表支援Android系統的ZX80電腦，內部搭載的就是高通 Qualcomm QCS6490 AI處理器，在算力上能符合真正邊緣運算所需，「我們算跟的快的，這台價格比常規強固平板貴2~3成，就看市場接受反應。」神基董事長黃明漢說。

現在AMD 旗下的代號「Hawk Point」的 APU已經上市，內建支援AI運算的NPU，命名為Ryzen 8040系列，跟英特爾Core Ultra版本處理器都已登場，筆電廠商指出，筆電電源為能跑AI，從60W提高至近100W，加上記憶體跟硬碟提升，單價比常規筆電865美元高，落在800～1000美元以上。

微軟新作業系統Windows 12（產業暫稱，官方尚無定案）下半年將登場，AMD跟Intel更高算力的CPU也將於下半年推出，AMD的次世代處理器Strix Point跟英特爾的Lunar Lake上場，業界認為才將是AI PC開打真正時刻。

PC業者為求差異化，除上述業者晶片外，也有品牌大廠額外放入新AI晶片，如聯想4月將發布最新AI PC，目前內部將PC分兩類：有CPU的Essential AI PC，和有GPU的Pro AI PC，並在電競及YOGA系列放入自研晶片LA AI，協助筆電做偵測及監控，補強既有電腦平台效能。

若不是自己開發晶片，也可以找第三方合作。耐能智慧創辦人劉峻誠預告，Computex 2024將至少與4家品牌筆電及板卡廠合作發表AI PC方案，藉此提升邊緣端NB的AI效能。他強調，耐能NPU晶片最大特色是可以疊加，一顆NPU算力8TOPS，筆電品牌可根據需要算力放多顆晶片，解決NB的耗電及算力問題。

劉峻誠期望耐能智慧開發的NPU能在邊緣端取代GPU，「我們單位功耗創造的算力是GPU的一千多倍，特色可以把東西做得很小，但算力很強。」他說，「用GPU來跑AI，要蓋核電廠才能做得了，我們與其追求核能電廠，與其買更多GPU算力，其實可以考慮下世代的硬體架構，就是我們開發的NPU（Neural Network Processing Unit），就能產生生成式AI的效力。」