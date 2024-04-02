耶魯代表來台訪台積電、聯發科 驚嘆成AI晶片發展重鎮

晶圓代工龍頭台積電（2330）持續看好AI市場的強勁需求，並規劃一系列的先進封裝擴產計畫，除了已於去年啟用位於竹南的先進封測六廠，並飄洋過海前進日本，選在熊本打造首座晶圓廠外，甚至想在嘉義再多新建一座封測廠。而世界名校耶魯大學近日派出多位代表來台參訪，首要拜會目標就鎖定台系半導體龍頭台積電、聯發科（2454）總部，並規劃一系列參訪行程特地前往觀摩。

財經專家林宏文與緯創（3231）創辦人林憲銘同樣都是陽明交大的畢業校友，而他近日現身林董事長的名譽博士學位頒授典禮時，也特地向現場與會的各位學弟妹們，分享自己兩週前陪同耶魯大學參訪團時，聽到的一個小故事。他指出，自己當時陪多位代表前去台積電參訪，而有一名團員向他提及、自己曾在40年前來過一次台灣，但當初台灣市場，主要代工生產的商品為「塑膠自動傘」，還是以傳產為主。

這名來自耶魯大學的代表指出，闊別台灣40年，自己這次再度來台時嚇了一跳，他發現台灣產業發展不僅已擺脫原先傳產的限制、成功領先全球市場發展進程，搖身一變成為「晶片」及「AI」等最新的高科技研發製造技術的發展重鎮，而台廠強大的研發實力、也是帶動市場快速升級的一大平台，不禁令他深感佩服。