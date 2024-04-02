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TPCA：AI 伺服器帶動 台灣 PCB 產值回溫估年增6.3%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板協會（TPCA）2日指出，受惠AI伺服器與低軌衛星、電動車新應用發酵等，台灣PCB產業將今年拚有感回溫，預計2024年台灣PCB產業將可恢復成長，年成長率為6.3%，產值規模達8,182億元，其中銅箔基板(CCL)等材料商產值估年成長10.4%，高於產業。

展望2024年台商PCB產業的發展。該機構分析，正面因素包括了AI應用將從雲端延伸至終端的不斷擴展，並進一步推動對高階PCB產品的需求；2在政策推動下，及陸系車廠積極開拓海外市場，電動車滲透率可望再提升。

此外，該機構分析，隨著終端市場庫存壓力緩解，手機、電腦、半導體等關鍵市場預計將進入復甦期；4其他新興應用發展(衛星通訊、VR/AR/MR、穿戴裝置)，將為PCB產業帶來新的增長機會。

至於負面因素，該機構指出，仍需考量到全球經濟復甦緩慢以及高利率環境，將持續影響消費者信心；地緣政治衝突加劇，造成國際局勢不穩定；中國大陸的經濟風險可能對消費市場的復甦造成衝擊。

綜合以上因素，儘管全球經濟和政治狀況仍不明朗，但在終端市場庫存壓力的緩解和2023年低基期的背景下，手機、電腦、半導體等核心市場有望進入復甦期。此外，隨著電動車、AI伺服器和衛星通訊等領域的持續需求，將帶動台灣PCB產業將今年拚有感回溫。

該機構也分析，PCB材料上半年因供應過剩導致價格下跌，對產值造成了重大影響，在2023年PCB供應鏈隨環境休整，也將隨2024產業復甦。

數據顯示，2023年台商PCB材料產值約為3,053億元，較2022年衰退14.7%；同年台商PCB設備產值約為560億元，較2022年衰退16.8%。

展望2024年，隨著終端市場的回溫，PCB製造成長可期，也將帶動PCB供應鏈的表現，其中尤其以AI帶來高算力與高速傳輸的需求，有望為台商PCB材料衝出比PCB製造與PCB設備更高的成長率，預估台商PCB材料可望年成長10.4%，產值約為3,370億元。

此外，隨著全球經濟和終端市場回溫明朗，板廠增加資本支出用以去瓶頸製程或海外新廠，預估2024年台商PCB設備年成長率5.4%，產值約為590億元，台商PCB產業鏈(PCB製造、材料、設備)產值將達到1.21兆元，成長率為7.4%。

PCB 台商

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