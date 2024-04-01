永續當道 中華電攜手將來銀行推帳單代繳、無紙化優惠

中華電信（2412）表示，持續與將來銀行共同推動金融科技創新，即日起雙方合作推出「中華電信開啟你的美好將來」活動，中華電信客戶於將來銀行線上開戶完成並綁定中華電信帳單定期轉帳扣繳，即贈Hami Point 100點，同享12個月扣繳金額10%的將來銀行N點回饋，最高600 N點(1 N點等於1元)；既有客戶於將來銀行APP申請中華電信帳單定期轉帳代繳，亦享Hami Point 100點。將來銀行新舊客戶，於2024年10月31日前仍使用中華電信無紙化單據(電子帳單或簡訊/語音繳費結果通知)，再送Hami Point 100點。

此外，中華電信指出，定期轉帳代繳扣款成功還可再抽價值88,800元Gogoro Premium(3名)、5000點將來N點(20名)。除上述優惠外，搭配將來銀行數位帳戶之新開戶，享存滿20萬，利率最高3.5%，存滿90天利息領約1,400元，總計最高享優惠總價值2,200元。

中華電信強調，積極落實企業永續理念，除攜手集團企業共同推廣無紙化帳單及自動扣繳，並以實質優惠號召消費者一起愛地球，包括提供舊機回收服務，消費者可在中華電信全台近700家門市與網路門市享受最便利的舊機回收服務，享「多品牌指定機型舊換新」加碼優惠；推動綠色閱讀，結合當地風土民情已於二林、集集、美濃、東港4間特色門市推出「Hami書城場域閱讀」服務，提供民眾免費體驗14,000本電子書閱讀的服務，拉近城鄉數位距離；另於全台門市積極推動表單電子化、帳單無紙化與自備環保袋，有效縮減紙張使用。中華電信將持續以實際行動投入ESG，實踐綠化低碳、數位賦能的願景。