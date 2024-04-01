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臻鼎子公司鵬鼎今年續擴軟板 布局消費車載應用

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

全球PCB龍頭臻鼎（4958）1日公告，更正代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過 2024年軟板擴充投資計畫，今年續擴軟板布局消費車載應用。

臻鼎公告提到，子公司鵬鼎投資計畫內容：為提升公司軟板競爭力，投資擴充多層軟板產線，用於消費電子產品及車載產品。

臻鼎公告提到，子公司鵬鼎預計投資金額：預計人民幣7億元。預計投資日期：預計2024年陸續投資。資金來源：自有資金。具體目的：配合營運需求。

軟板

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