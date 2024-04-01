顏炳立：台灣房市並未雞犬升天 預售熱銷是一個人的武林

戴德梁行董事總經理顏炳立1日表示，從近期的ETF熱銷來看，就知道市場游資豐沛，加上電費調漲、預期通膨心理等，很多房市小白覺得「再不買房價又要漲了」，但其實熱銷都是預售市場打出低首付的行銷策略奏效，都是「一個人的武林」，台灣房市並沒有雞犬升天。

顏炳立舉例，最近有人跟他說，新北市鶯歌預售屋單價已經來到6字頭，但總價一定是在1千萬元左右，現在這個狀態就是蛋殼價賣到蛋白價，總價在掩蓋高單價，購屋族只要看到總價千萬元以內的產品就是要搶，但其實這就是在「賭」，賭預售4年後，能不能從總價800-900萬元，漲到千萬元。

今年初房市明顯活絡，尤其是預售市場頻頻傳出個案快速完銷的訊息。顏炳立分析，今年預售市場總價2~3房產品就是「一個人的武林」，事實上，大面積、高單價的產品，並沒有賣掉，所以市場並沒有雞犬升天，而蛋白區因為預售熱銷，把單價墊高，造成房價很難下跌，預期這樣的單價甜蜜期會拉長一整年。

至於今年蛋黃區產品，只要價格合理，會有少量成交，但現在的市況是蛋白區產品滿街跑，低總價兩房產品「成交快，價漲！」

顏炳立進一步指出，現在台灣房市也可以說是台積電一個人的武林，包括新竹、苗栗、嘉義、台南、高雄等，只要台積電一要設廠的地方，房市就掀起波瀾，全台灣都像台積電的島一樣，因為台積電會配息配股給員工，不少工程師只要賣一兩張股票，就可以買一棟房子了。

成屋市場方面，顏炳立指出，若產品不對，量再縮、價緩跌、買氣弱，是「賣方等人，買方等價」較為不振，新成屋則以小兩房會熱銷。

土地市場方面，顏炳立指出，建商因為土建融的關係，瞄準「帶殼」的土地，也就是說像芙蓉大樓這類產品，因為建物的融資額度比土地的成數高，因此才會吸引建商，另外，要是有台積電產業進入，土地市場會有買氣，不悲觀，預售、成屋齊漲，而蛋黃區價仍堅挺，蛋白區價修5%會見量。

整體而言，顏炳立表示，今年房市並非全面雞犬升天，現在並不是餌在池子裡，什麼爛餌魚都要咬的階段，資金狂潮下，只有低總價的產品會熱銷，今年房價硬撐，住宅產品大變小，房市得有利多題材才會滾量、價上漲，今年房市買氣只剩地段、環境、可及性好的產品。

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