卓越企業家共通點 張忠謀、黃仁勳都有：不是智慧…是能忍受失敗

摘要 黃仁勳在近期的演講中強調後天努力的重要性，他認為由「苦難」鍛鍊成的「性格」，是卓越的關鍵因素。他表示，自己能變得如此強大，主要原因是「期望很低」，所以能接受失敗。

最近地表上最紅的公司是輝達、最夯的CEO是黃仁勳，輝達股票不僅帶動AI產業及半導體、造就全球股市狂潮，也奠定黃仁勳神一般的企業宗師地位。這波熱潮可能連賈伯斯、馬斯克或馬雲，都很難比擬。

黃仁勳：卓越的決定因素，是由苦難鍛鍊而成的性格

作為一家市值2.3兆美元、全球排名第三的公司CEO，黃仁勳今年已經61歲，可說是大器晚成。綜觀全球，科技人成功的時間約在20～30歲，最晚落在40～50歲，到60歲才發光發熱，是絕無僅有。

近期，黃仁勳到史丹佛商學院，跟同學分享其經營智慧。由於我也是該校商學院校友，特別注意他的演講。

黃仁勳很不客氣的對史丹佛MBA的高材生說，卓越的決定因素並非來自於天賦、智慧，關鍵因素是由「苦難」鍛鍊而成的「性格」。黃仁勳曾強調「恆毅力」是通往成功的關鍵特質，並說自己能變得如此強大，主要原因在於「自己期望很低」，所以能接受失敗。換言之，黃仁勳認為後天比先天重要。

黃仁勳剛到美國的時候，在中西部小鎮一所寄宿學校就讀，作為一名東方人，他常遭到同學欺負。他在創業前也做過很多工作，包括在連鎖餐廳洗碗盤、打掃廁所，領很低的工資。

黃仁勳認為，這些對他來說是最好的磨練，所以若要為年輕人送上祝福，他會說，希望年輕人「多吃點苦」。這有點像我父母親當年講的話，他們常對我說，你們這一代過得太幸福，想當年我們是怎麼走過來的。

年輕人不一定能把這些話聽進去，特別是名校出身的高材生。黃仁勳表示，高期望者，通常不習慣失敗。這真是金玉良言，想像哈佛之流的名校高材生，如果遭遇挫折，是否就會從此一蹶不振？

創業成功的關鍵因素：投資未來、容忍失敗

張忠謀當年在麻省理工學院時，博士資格考2次都未能過關，乃有生以來最大打擊，自尊心、自信心徹底被擊垮，這是他人生最消沉的一段時間。他不得已只能先放棄學位，步入職場。但後來，德州儀器資助他到史丹佛念書，終於拿到博士學位，事業開始一帆風順、造就他今天的地位。

如果，張忠謀當初拿到麻省理工學院博士學位，今天或許只會是個教授，不會創業成立台積電。

黃仁勳的歷練和以色列人的創業精神相當類似，以色列是全世界最成功的創業國家，創業成功的主要關鍵因素就是能容忍失敗，認為失敗是人最好的磨練。他們不像東方人，會覺得失敗是很丟臉的事情，也不敢說出來，更不知道失敗後如何重新站起來、挑戰下一個目標。

另一個黃仁勳強調的重點，是不要太重視「關鍵績效指標」（KPI），那只是對過去結果的衡量。他更重視未來，投資「尚不存在的市場」；他關心的數據是「EIOFS」（Early Indicator of Future Success），這除了要有市場敏銳度，還要有堅持不懈的毅力。

黃仁勳表示，一般人都喜歡追逐已經明確的題材，很少人願意長期投資明日的贏家。黃仁勳布局GPU已長達10年，當初無人看好，他默默耕耘，所以今天輝達才能獨霸市場。

黃仁勳的下一個鴻圖大計，是上周在輝達年會上的宣示： 輝達不只是晶片公司，而是重建下一代運算基礎設施的公司。我不禁想起張忠謀的話，「策略就是要讓對手絕望」，黃仁勳很可能已快做到了！

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