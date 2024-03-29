跟黃仁勳搶來的「秘密武器」 陳維超助英業達強攻AI

英業達（2356）數位長暨資深副總陳維超今（29）日受邀出席電電公會75週年大會時指出，隨著 AI 技術持續研發，全球面臨種種挑戰，而自己也觀察到包括「地緣政治」、「耗電問題」、「基礎建構問題」、「Gen模型」等難題，且憂心當前擁有的資料夠不夠充足，是否能抵擋這個基礎大模型，把這些問題全部都收編進來的狀況，不過大方向來說，自己還是相信台灣擁有相當大的機會。

鈺創（5351）董事長盧超群作為論壇主持人，在介紹陳維超時特地向大家分享，其實目前擔任英業達數位長的陳維超，過去任職輝達(Nvidia ）、在「AI 教父」黃仁勳旗下工作，他的實力受到英業達前董事長看重、因此才親自出馬將其挖角過來，而他作為英業達的「秘密武器」，不僅負責集團內各項 AI 創新技術研發工作，為了設計出自家5G智慧工廠能使用的 AI 晶片，成立了 AI 晶片設計處，相當驚人。

陳維超畢業於台灣大學電機系，並在電機研究所取得碩士學位，並於美國北卡羅萊納大學之電腦科學系取得碩士博士。其專長為 GPU 硬體架構、電腦繪圖、電腦視覺以及計算照相學與擴增實境，曾擔任輝達的 GPU 架構師。而他也成為英業達能夠跨足半導體晶片設計的關鍵人物。

據悉，陳維超是英業達集團的數位長暨資深副總經理，同時也是行品(Skyw Inc.)的創辦人暨董事長、身兼台灣大學資訊工程系客座教授。其主要研究聚焦 GPU 硬體架構、電腦繪圖、電腦視覺、計算照相學，與擴增實境等。而他曾於加州矽谷 NVIDIA 擔任 GPU 晶片架構師，目前則是作為英業達旗下擔首席 AI 顧問。

陳維超指出，英業達目前已積極衝刺智慧製造佈局，並在桃園建立了台灣第一套應用於 5G 智慧工廠的 5G 虚擬化開放架構(ORAN)，並將工業4.0技術「5G驗專網場域」結合套進 5G 智慧工廠的解決方案中進一步開發，並且未來也將進一步商轉，全力提升旗下產品的品管良率，而旗下伺服器產線，也已將以上技術導入，打造出「5G ORANOpedAccNetwr的智慧工廠」。