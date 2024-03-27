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英特爾AI加速計畫再擴大 為軟體開發商及硬體供應商推新專案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾今天宣布擴大AI加速計畫，為軟體開發商及硬體供應商推出兩項新計畫。（路透）
英特爾今天宣布擴大AI加速計畫，為軟體開發商及硬體供應商推出兩項新計畫。（路透）

英特爾今日宣布基於AI PC加速計畫的兩項AI計畫，包括AI PC開發者計畫，以及獨立硬體供應商計畫。是2025年前在超過1億台基於英特爾處理器所打造的AI PC上，實現客戶端軟體、硬體生態系AI最佳化及最大化的重要里程碑。

AI PC開發者計畫專為軟體開發人員和ISVs所設計，旨在提供流暢的開發者體驗，並使開發人員能輕鬆且大規模地採用新AI技術。AI PC開發者計畫提供訪問工具和工作流程、AI布署框架和基於英特爾硬體所打造的的開發者套件，其中包括搭載Intel® Core Ultra處理器的硬體。

更新後的開發資源為開發人員提供便利的一站式服務，以存取AI PC和客戶端工具套件、文件和相關訓練。這些整合資源協助開發人員充分利用Intel Core Ultra處理器技術，最大化AI和機器學習（ML）的應用效能，並催生全新的使用案例。

開發人員可參與AI PC加速計畫，並瞭解更多英特爾的全球合作夥伴，將AI性能在PC產業發揮最大效用。

此外，英特爾也將獨立硬體供應商（IHV）納入AI PC加速計畫，協助IHV合作夥伴準備、最佳化和開啟硬體在AI PC應用的機會。入選的合作夥伴可加入英特爾開放實驗室（Open Labs），在硬體解決方案和平台開發的早期階段，獲得技術和聯合工程的支援。此外，英特爾亦將透過計畫提供參考硬體設備，讓IHV合作夥伴測試和最佳化技術，確保在發布時有效運行。

英特爾強調，AI將從本質上全面改變人類的生活，包括工作、學習、連接和創作方式。英特爾AI加速計畫是要以該公司的平台搭載CPU、NPU、GPU，全面驅動軟硬體最佳化，每個人皆可透過AI PC充分利用AI的優勢。英特爾希望透過與廣泛、開放的生態系合作，致力使終端使用者體驗更佳的效能、生產力、創新和創造力。英特爾也正大力推動AI PC時代的發展，為ISV和IHV提供支援。

AI 英特爾

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