恩智浦與NVIDIA攜手合作 整合TAO工具套件至恩智浦邊緣裝置

恩智浦半導體（NXP ）日前於NVIDIA GTC宣布與NVIDIA合作，將NVIDIA經過訓練的人工智慧模型透過eIQ機器學習開發環境部署至恩智浦廣泛的邊緣處理產品組合中。

恩智浦是首家將NVIDIA TAO API直接整合至人工智慧產品的半導體供應商，讓開發人員更輕鬆地在邊緣部署經過訓練的人工智慧模型。

簡化人工智慧模型的訓練和部署是當前人工智慧領域開發人員面臨的重大挑戰之一。為應對此挑戰，恩智浦與NVIDIA合作，將NVIDIA TAO API直接整合到恩智浦eIQ機器學習開發環境。NVIDIA TAO低程式碼人工智慧框架透過遷移學習（transfer learning），讓開發人員能夠更輕鬆地運用經過訓練的人工智慧模型，並針對特定用途對模型進行微調和最佳化。

恩智浦半導體資深副總裁暨工業與物聯網邊緣事業部總經理Charles Dachs表示，人工智慧創新將決定智慧互聯世界的未來。恩智浦在工業和物聯網邊緣創新領域擁有豐富的經驗，而NVIDIA則在訓練與測試人工智慧模型方面具有專業優勢，兩者結合產生的協同作用能夠讓客戶更加快速、輕鬆地將其人工智慧模型推向市場。

NVIDIA機器人與邊緣運算副總裁Deepu Talla表示，NVIDIA TAO可大幅度簡化人工智慧模型的創建和部署，包括先進的生成式人工智慧模型。此次合作，透過運用NVIDIA TAO調整的高度精確且經最佳化的人工智慧模型，以及將模型無縫整合至恩智浦eIQ開發環境，能夠加速實現部署邊緣人工智慧。