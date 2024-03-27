強化通訊網路韌性 數位部推三大策略

數位發展部為提升我國整體通訊網路韌性，已擬定並持續推動「建設海陸空應變通訊網路」、「強化通傳網路防護」及「普及通訊寬頻網路建設」三大策略，確保我國通訊網路於緊急狀況時，仍有可用且安全之通訊網路。

數位部指出，策略一「建設海陸空應變通訊網路」，是為因應緊急情況時既有商用通訊網路可能失效，所規劃建置的「多元異質」應變通訊網路，使包括海洋、陸地與天空的三維空間有多種不同的通訊解決方案，確保台灣遇到重大災難時，即使部分通訊網路無法提供服務，仍有其他通訊方案可分別滿足一般民眾、救災系統及政府指揮體系的基本通訊需求。

例如在平時整備階段強化海纜韌性建設；區域性網路中斷時有供民眾使用的災難漫遊機制、救災專屬公共安全與救難應變通訊系統（PPDR）；區域性或大規模網路中斷時有非同步軌道衛星應變通訊網路可供緊急指揮體系使用等。

在策略二「強化通傳網路防護」方面，數位部說明，為確保通訊網路韌性，既有通傳領域關鍵基礎設施防護必不可少。數位部督導通訊傳播領域關鍵基礎設施（CI）設置者及提供者擬定CI防護計畫及資通安全維護計畫，並要求其針對天然災害、人為恐攻及資安攻擊等情境，落實事前預防、事中偵測、通報應變與事後復原等防護措施；同時藉由國家安全暨網際安全中心（NCCSC）即時掌握通傳CI運作狀態，及全天候受理通傳CI提供者之資安事件通報，並給予適當協助及分享資安情資，如2023年分享資安情資計760,336筆，達成公私協力資安聯防之目的，以厚植通傳網路防護。

策略三「普及通訊寬頻網路建設」，則是透過獎勵輔導機制加速完備我國5G網路基礎建設，打造高速、友善的通訊網路，並持續鼓勵電信事業於偏遠地區投入資源，普及偏遠地區寬頻網路，改善我國偏鄉及離島之上網環境，提供偏遠地區民眾數位接取機會與多元近用管道，縮短城鄉數位落差。

例如在加速5G網路建設方面，2023年補助人流聚集等重要區域加量建置1,477台5G基地台，全國電波人口涵蓋率已有業者達97.39%；在推動偏鄉建置高速通訊網路方面，2023年補助加量建置165台5G基地台，偏遠地區平均涵蓋率提升至76.29%等。

數位部將持續與相關單位合作精進，並因應新興通訊科技演進及外在環境變化，持續研提及推動提升通訊網路韌性方案，確保在極端情境下全民之通訊權益。