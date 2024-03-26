快訊

水原一平慘了...大谷翔平律師被封「安德魯王子比特犬」 超狂經歷曝光

寶林茶室捲食安疑雲...晚間再爆男童吃炒粿條後就醫 北市衛生局回應了

獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

智原攜手松翰 開發新一代MCU

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

ASIC設計服務廠智原（3035）於26日宣布，攜手松翰成功量產新一代微控制器（MCU）產品內建SONOS eFlash。

智原提到，該公司與松翰合作在聯電40ULP製程的特定應用MCU已成功驗證量產。這個晶片設計案採用智原SONOS eFlash子系統解決方案，適用於邊緣AI、智慧電網、物聯網與MCU等應用，不需修改已在40ULP製程上通過驗證的IP即可快速整合，為系統晶片增加eFlash功能。

同時，智原強調，其SONOS eFlash子系統只需較少的光罩層，且不需IP移植，即可快速在40奈米晶片中內建eFlash功能，有效縮短產品上市時程與提高成本效益，同時提供專為MCU應用而設計的讀／寫代碼保護功能。

智原營運長林世欽表示，對於能參與松翰開發創新IC解決方案感到非常榮幸。松翰提供一系列包含語音控制器IC、多媒體IC、MCU等產品，相信這款特定應用MCU將迎合市場需求，開拓更多商機。

松翰總經理柯福順則指出，此次與智原合作，顯著加快設計案的設計與生產時程，有效減輕其研發工作負擔，尤其是智原負責eFlash測試相關的複雜程序。量產晶片的高品質及良率使其對於選擇智原為合作夥伴感到非常滿意，期待未來能持續合作。

IC設計 智原 松翰

延伸閱讀

iKala設AI研發中心！董事簡立峰：台灣有AI、晶片 適合成為AI Foundry

中美科技戰愈演愈烈 學者示警：美晶片法案可能是針對台灣

輝達霸權難撼動 Google、英特爾組聯盟開發AI軟體

台積電3奈米…三大咖追單搶產能 晶圓一哥一路旺到年底

相關新聞

生成式AI將成今年台北國際電腦展主流趨勢

COMPUTEX 主辦單位之一 台北市電腦公會（TCA）今日表示，亞洲指標 B2B 科技專業展COMPUTEX暨新創展會...

彭博：環球晶在盧森堡發行GDS 尋求籌資多達217億

彭博資訊報導，台灣半導體製造商環球晶圓（6488）正在盧森堡交易所發行4,050萬個單位全球存託憑證（GDS），每個單位...

信驊董座看伺服器回溫 營運大幅成長

股后、遠端伺服器管理晶片（BMC）信驊（5274）26日參加櫃檯買賣中心舉辦的市場業績發表會，董事長林鴻明正向看待今年公...

博弘看好雲端資安需求 今年營運再向上

博弘雲端（6997）積極布局海外市場，已與新加坡知名電信商 M1 子公司 AsiaPac 共同協助新加坡政府及各產業部署...

華碩首台搭載 Copilot鍵AI筆電在台上市

PC品牌大廠華碩（2357）搶攻AI PC商機，26日宣布旗下首台搭載Copilot鍵AI筆電—ASUS Vivoboo...

AI 大浪藏玄機！電電公會75週年 揪「這五家」台廠齊搶進

AI浪潮帶來的挑戰不容小視，全球在5G、雲端運算等先進技術帶領下，整體市場的技術發展也逐漸加速，不過與此同時各種安全性和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。