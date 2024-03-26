智原攜手松翰 開發新一代MCU

ASIC設計服務廠智原（3035）於26日宣布，攜手松翰成功量產新一代微控制器（MCU）產品內建SONOS eFlash。

智原提到，該公司與松翰合作在聯電40ULP製程的特定應用MCU已成功驗證量產。這個晶片設計案採用智原SONOS eFlash子系統解決方案，適用於邊緣AI、智慧電網、物聯網與MCU等應用，不需修改已在40ULP製程上通過驗證的IP即可快速整合，為系統晶片增加eFlash功能。

同時，智原強調，其SONOS eFlash子系統只需較少的光罩層，且不需IP移植，即可快速在40奈米晶片中內建eFlash功能，有效縮短產品上市時程與提高成本效益，同時提供專為MCU應用而設計的讀／寫代碼保護功能。

智原營運長林世欽表示，對於能參與松翰開發創新IC解決方案感到非常榮幸。松翰提供一系列包含語音控制器IC、多媒體IC、MCU等產品，相信這款特定應用MCU將迎合市場需求，開拓更多商機。

松翰總經理柯福順則指出，此次與智原合作，顯著加快設計案的設計與生產時程，有效減輕其研發工作負擔，尤其是智原負責eFlash測試相關的複雜程序。量產晶片的高品質及良率使其對於選擇智原為合作夥伴感到非常滿意，期待未來能持續合作。