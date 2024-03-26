博弘看好雲端資安需求 今年營運再向上
博弘雲端（6997）積極布局海外市場，已與新加坡知名電信商 M1 子公司 AsiaPac 共同協助新加坡政府及各產業部署雲端生成 AI 技術，在馬來西亞的雲端發展更受 AWS 青睞，看好今年企業數位應用市場動能，將帶動雲端需求，全年營運可望持續向上。
博弘雲端執行長何冠生表示，近年來隨著網路技術演變，資安攻擊也越趨猖獗，企業資料遭外洩或相關網路威脅更時有所聞。博弘雲端不僅在內部資安稽核的控管制度已有完善地規劃，同時在替客戶部署雲端服務時，也能依照產業的特色，建置不同的資安解決方案。
博弘雲端除獲 Amazon Web Services（AWS）與 Google Cloud Platform（GCP）雙 Security 專業能力認證外，也是全台第一家取得 Google Cloud Security 專業能力認證的廠商，並取得 ISO27001的資安認證。
何冠生說，相較於歐美國家，亞太市場企業客戶也開始重視資料安全性，而博弘雲端無論是在既有的台港市場，或去年新拓展的新馬據點，在客戶服務上均採取最高資安規格。
何冠生舉例，目前博弘雲端客戶也包括台灣大型虛擬資產交易所，採用最高等級雲端資安服務，強化系統安全性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言