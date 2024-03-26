博弘看好雲端資安需求 今年營運再向上

博弘雲端（6997）積極布局海外市場，已與新加坡知名電信商 M1 子公司 AsiaPac 共同協助新加坡政府及各產業部署雲端生成 AI 技術，在馬來西亞的雲端發展更受 AWS 青睞，看好今年企業數位應用市場動能，將帶動雲端需求，全年營運可望持續向上。

博弘雲端執行長何冠生表示，近年來隨著網路技術演變，資安攻擊也越趨猖獗，企業資料遭外洩或相關網路威脅更時有所聞。博弘雲端不僅在內部資安稽核的控管制度已有完善地規劃，同時在替客戶部署雲端服務時，也能依照產業的特色，建置不同的資安解決方案。

博弘雲端除獲 Amazon Web Services（AWS）與 Google Cloud Platform（GCP）雙 Security 專業能力認證外，也是全台第一家取得 Google Cloud Security 專業能力認證的廠商，並取得 ISO27001的資安認證。

何冠生說，相較於歐美國家，亞太市場企業客戶也開始重視資料安全性，而博弘雲端無論是在既有的台港市場，或去年新拓展的新馬據點，在客戶服務上均採取最高資安規格。

何冠生舉例，目前博弘雲端客戶也包括台灣大型虛擬資產交易所，採用最高等級雲端資安服務，強化系統安全性。