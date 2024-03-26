AI 大浪藏玄機！電電公會75週年 揪「這五家」台廠齊搶進

AI浪潮帶來的挑戰不容小視，全球在5G、雲端運算等先進技術帶領下，整體市場的技術發展也逐漸加速，不過與此同時各種安全性和隱私保護及潛在失業的問題。也接踵而至。電電公會26日則宣布，將於29日（周五）成立75週年重要的日子，邀各界企業代表齊聚，包括廣達（2382）、英業達（2356）、台達電（2308）及鴻海（2317）等指標企業齊聚，交換不同想法。

電電公會透露，這次論壇也特地邀請多位專家學者與業界領袖，現身分享最新的AI趨勢和技術應用，包括宏碁集團創辦人施振榮在內，等多位科技界大咖，都將親自現身、與來賓一起探討、摸索整個市場的未來佈局。而 Panel discussion 環節，則由電電公會半導體與AI應用委員會主任委員盧超群主持，帶領大家討論最新的AI趨勢。

此次論壇彰顯了對推動全球技術進步與創新的承諾，隨著AI技術的快速發展，論壇提供了一個絕佳的平台，讓來自不同領域的專家學者、業界領袖與決策者能夠共同討論、分享見解，促進交流和合作，為產業的未來開啟新的可能性。主辦單位也強調跨產業合作的重要性，期盼透過這樣的交流平台，讓參與者能夠尋覓適合的合作機會。

電電公會強調，在面對AI技術的各種考驗，惟有透過攜手合作深入了解，並提早開始著手各項佈局，才能解決當前技術發展中，遇到的挑戰，作為電電公會成立75週年的重要活動之一，這次論壇不只是過去成就的慶賀，更是對未來產業發展可能性的深刻體現。AI技術持續推動著社會各領域的變革，透過分享知識、經驗和展望，這樣的平台有助於引導產業朝著更高的目標前進。