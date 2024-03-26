緯創竹科新安廠深夜傳火警 公司一早急發聲明回應

代工大廠緯創（3231）26日上午指出，旗下新安廠於25日晚間發生火警，火勢已完全撲滅，無人員傷亡情況。昨清晨相關鑑識人員，就已到場釐清事發原因，並進行初判，而據其初判結果顯示，事發主因為「室外空調箱燒毀」所導致，而實際起火原因尚待消防單位進一步詳細鑑定，而該廠僅小部份生產受到影響，外界無需過度擔心。

針對廠內是否有儀器設備遭大火毀損？緯創則指出，由於本公司均有投保火災保險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影影響，因此實際損失仍待鑑定結果出爐後，再進一步判定。

至於保險理賠方面，緯創強調， 起火原因待消防鑑識單位查證，而在查明起火主因前，公司都仍暫時無法對理賠金額進行估算，除非等到待勘查結果出爐後，才能進行相關的理賠程序。而針對待勘查結果進行相關理賠程序，緯創強調，公司未來將進一步加強廠區安全維護機制。

竹科管理局今日上午也證實災情，昨日深夜新安路上之緯創資通公司廠房，遭遇火災事故，根據現場人員描述現場情形推估，火災原因疑似為6樓露臺空調設備燃燒，幸好現場無化學物質外洩，但火勢波及、影響緯創資通等公司，因此現場業者立即疏散廠內464人，而火勢最終於凌晨2點獲得控制，整起事件無人員傷亡。

竹科管理局表示，事發當下本局便已立即啟動緊急應變機制，也在晚間10點28分調動人力、派員前往瞭解災情，而後晚間10點40分也從員工診所調派人力至現場，快速完成「緊急醫療站」的架設，而園區污水處理廠也各司其職，立即啟動一系列事故現場污水截流、以及監測水質措施，全力避免周遭水體環境受到影響。