揚明光今停工停班 再揭釀災主因：緯創頂層「空調燒毀」

竹科大廠昨晚驚傳火警事故，且起火位置為緯創、揚明光共用的大樓。對此，揚明光（3504）26日上午急發重訊指出，代工廠緯創（3231）向團隊租用位在竹科內的新安廠頂樓，於25日深夜發生火災，經緊急通報消防單位進行管制及救災，火勢目前已撲滅，事故原因初判為緯創資通室外空調箱燒毀導致，尚待消防單位鑑定，不過目前該廠區將暫時「停工停班」。

針對事發當下的處理過程，揚明光說明，本公司於火災發生時，即刻依照防災安全指引快速疏散員工，因此無任何人員傷亡。不過公司受損廠房及生產設備之復原時程待與相關廠商確認，自事故發生起至復原為止，停工停班。對於造成的損失、影響，揚明光表示，幸好公司都有投保足額之財產險及營運中斷險，因此實際損失待判定。

揚明光指出，相關可能獲得保險理賠之金額，都仍須待消防單位鑑定事故原因後，才能進一步討論相關理賠程序。團隊未來也將進一步要求承租人加強廠區安全維護機制，並制定符合安全標準的因應措施。

據悉，新竹科學園區昨日深夜驚傳火警，警消到現場時，發現起火點疑似位於緯創、揚明光所在的大樓，當時廠內值班人員發現有火舌竄出後，第一時間就完成報警，並緊急疏散當時在大樓內負責輪值夜班的400多位員工，因此雖然現場火勢猛烈，但萬幸沒有造成任何人員傷亡。而大火在歷經近三個小時的搶救後，總算完全撲滅，針對失火傳聞，緯創發言體系也在積極瞭解情況，若有進一步消息也會盡快向大家說明。