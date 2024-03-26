快訊

MLB／聲明稿6度使用「撒謊」字眼 大谷坦言被信任的人背叛：已非震驚可形容

圖解新聞／台智光案跨郝、柯、蔣3市長 圖解3大爭議 是誰在鬼扯？

揚明光今停工停班 再揭釀災主因：緯創頂層「空調燒毀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揚明光今停工停班 再揭釀災主因：緯創頂層「空調燒毀」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
竹科大廠昨晚驚傳火警事故。民眾／提供
竹科大廠昨晚驚傳火警事故。民眾／提供

竹科大廠昨晚驚傳火警事故，且起火位置為緯創、揚明光共用的大樓。對此，揚明光（3504）26日上午急發重訊指出，代工廠緯創（3231）向團隊租用位在竹科內的新安廠頂樓，於25日深夜發生火災，經緊急通報消防單位進行管制及救災，火勢目前已撲滅，事故原因初判為緯創資通室外空調箱燒毀導致，尚待消防單位鑑定，不過目前該廠區將暫時「停工停班」。

針對事發當下的處理過程，揚明光說明，本公司於火災發生時，即刻依照防災安全指引快速疏散員工，因此無任何人員傷亡。不過公司受損廠房及生產設備之復原時程待與相關廠商確認，自事故發生起至復原為止，停工停班。對於造成的損失、影響，揚明光表示，幸好公司都有投保足額之財產險及營運中斷險，因此實際損失待判定。

揚明光指出，相關可能獲得保險理賠之金額，都仍須待消防單位鑑定事故原因後，才能進一步討論相關理賠程序。團隊未來也將進一步要求承租人加強廠區安全維護機制，並制定符合安全標準的因應措施。

據悉，新竹科學園區昨日深夜驚傳火警，警消到現場時，發現起火點疑似位於緯創、揚明光所在的大樓，當時廠內值班人員發現有火舌竄出後，第一時間就完成報警，並緊急疏散當時在大樓內負責輪值夜班的400多位員工，因此雖然現場火勢猛烈，但萬幸沒有造成任何人員傷亡。而大火在歷經近三個小時的搶救後，總算完全撲滅，針對失火傳聞，緯創發言體系也在積極瞭解情況，若有進一步消息也會盡快向大家說明。

竹科 緯創

延伸閱讀

竹科大廠緯創陷火海！頂樓空調機狂燒 濃煙飄竄竹北

外資減碼AI類股！廣達、緯創、技嘉皆上榜 賣超這檔最多

新北樹林線捷運開發大樓啟動招商 估引資46億、2025年開工

緯創法說會／總座：攻高效能 AI 晶片、專注「這5處」發展

相關新聞

台積電3奈米…三大咖追單搶產能 晶圓一哥一路旺到年底

台積電受惠蘋果、英特爾及超微等三大客戶頻頻追單，3奈米訂單動能強勁，今年逐季看增，一路旺到年底，成為半導體產業復甦的領頭...

鴻海攜聯發科攻矽光子商機 AI 伺服器一條龍布局再添利基

生成式AI應用引爆大算力時代，鴻海旗下連接器廠鴻騰精密（FIT）昨（25）日宣布，與聯發科跨業合作，共同開發下世代高速連...

鴻海網通實力雄厚 接單利器

鴻海集團不僅在全球伺服器市場囊括逾四成市占，在網路通訊技術實力雄厚，包括路由器與交換器等都是由鴻海旗下工業富聯（FII）...

客戶擴大投片晶圓一哥 半導體檢測三雄訂單滿手

蘋果、英特爾及超微持續擴大下單台積電3奈米，由於新產品投片前都需要前期檢測，加上這是客戶首度在新製程投片，伴隨台積電2奈...

台積電增資海外子公司30億美元 過關

經濟部投審會昨（25）日通過五件重大投資案，其中，台積電以30億美元（約新台幣955億元）增資英屬維京群島子公司，將用於...

蘋果找百度拚 AI 引爆伺服器建置潮 英業達迎大單

蘋果全力衝刺AI，今年大陸版本iPhone 16系列新機有意攜手百度，搭載百度開發的生成式AI技術，服務數億名大陸果粉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。