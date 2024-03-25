黃仁勳親揭「這時」將再來台！ 預告要當最佳台灣大使

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日頻頻現身談及台灣，他最近出席一場位於矽谷的聚會時，除了再次提及台灣位於「新電腦革命的中心 」之外，還大聲喊道要當最棒的「台灣大使」，並再次強調，台灣正處於人工智慧（AI）、新工業革命的中心，邀請大家一起努力確保台灣這個重要地位，講好這個故事。可見得台灣在他心中所擁有無可匹敵的地位。

黃仁勳指出，外界說這是一場工業革命，會稱之為「工業革命」的原因，主要是因為他們感知到似乎有某種「新東西」，逐漸以一種全新的方式被製造出來了，而這被製造出來的全新事物（AI人工智慧技術），則將掀起全世界工業及電腦的革命，而自己認為，「台灣」就正好身處這波革命的中心，這是需要慶祝的一件事，語畢他還以中文高喊一聲：「台灣加油」。

黃仁勳緊接著預告，自己將會在幾個月後來到台灣，來分享這個故事，並且由於自己理解市場波動、也理解台灣的歷史文化，同時也理解業界大家所做工作的重要性，因此自己將擔任一個最佳的「台灣大使」，並邀請所有人回到各自的公司，一起傳遞這個故事，將台灣身處的重要關鍵地位，進一步傳達給更多人知道。

據悉，2024年台北電腦展將於今年6月5日正式登場，而屆時輝達創辦人黃仁勳也將來台帶來精彩演說，而大會也同時邀請伺服器大廠美超微（Supermicro） 總裁梁見後、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、高通（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano Amon等多位大咖現身主講，吸引市場目光關注，而外界也期待能再次目睹去年黃仁勳、梁見後合影的經典畫面。