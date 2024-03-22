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聯電參與智原科技現金增資案 總投資金額以8億元為上限

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯電資深處長林俊宏。記者李孟珊／攝影。
聯電資深處長林俊宏。記者李孟珊／攝影。

晶圓代工廠聯電（2303）22日召開重訊記者會，資深處長林俊宏表示，聯電以每股新台幣310元，不超過2,580張，總投資金額8億元為上限，參與關聯企業、智原科技（3035）的現金增資案，具體目的為策略投資，也讓聯電持股智原比例將從13.77%提升到14.13%。

智原在去年12月中旬公告，將現增發行普通股，上限為1.2萬張，隨後在今年2月下旬又公告，發行價格為310元，現金增資認股基準日為3月18日，當日收盤價為359元，等於折價約13.65%。

根據公告顯示，聯電到目前為止，累積持有智原3.68萬張股票，占公司最近期財務報表中，總資產比率32.59%，股東權益比率47.31%。

業界認為，智原自聯電分割出來後，持續瞄準先進製程項目，且雙方一直AIoT、工業和多媒體應用等領域合作，並在成熟製程上開發全面的專業IP組合，因此聯電參加智原的現金增資案，提升持股比例，將能更加強化雙方的關係。

增資 智原 聯電

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