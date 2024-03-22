台積引爆雲嘉搶水 經長：聯合調度補足

行政院日前宣布台積電兩座CoWoS先進封裝廠落腳嘉義科學園區，引爆雲嘉搶水大戰。經濟部長王美花昨天表示，台積設廠水源均有事先規畫，短期透過聯合調度因應，長期主要由再生水供應。水利署長賴信建則說，嘉義供水綽綽有餘，但台積想要達成ESG承諾，所以要用再生水，在再生水廠興建完成之前，由區域聯合調度來補充。

雲林縣曾多次喊話盼台積電設廠，雲林縣長張麗善說，雲林各方面條件具足，盼中央通盤檢討，「到底哪個縣市最能符合所有未來高經濟產業及高科技產業整體發展、未來願景擘畫？」應以此考量台灣未來經濟產業發展方向。

她表示，雲林湖山水庫辦理「珍珠串計畫」，一直有供應民生用水給南投、嘉義、彰化等縣，但湖山水庫興建時的基本條件與原則，是提供民生用水、並不提供工業用水。水利署湖山水庫管理中心主任李炎任回應，水庫當初規畫以提供雲林、南投民生用水為主，其餘則由水利署統一調度，未強制限定不能作其他用途。

嘉義縣長翁章梁指出，水資源是中央總體性調撥，過去有「南水北調」、「北水南調」，不應停留在縣市之間思維，且湖山水庫大概百分之七十六集水面積在嘉義縣，過去規畫設水庫時嘉縣一度也有很多人反對，曾文水庫集水區則百分之一百於嘉縣，水源在嘉縣大埔鄉、出水口在台南，讓水源變成台灣產業發展助力才是要思考的方向。

王美花昨在立法院經濟委員會備詢指出，台積嘉義先進封測廠一定不會影響民生用水，只是興建再生水廠需要四、五年時間，目前西部走廊的水源是串起來，在此之前採聯合調度。

水利署長賴信建表示，嘉義地區每日供水量卅一萬噸，需求是廿七萬噸，台積新建兩座先進封裝廠，新增三點六萬噸，嘉義供水綽綽有餘；但台積想要達成ESG承諾，所以要用再生水，在再生水廠興建完成之前，由區域聯合調度來補充。

水利署指出，水利署已協同內政部國土署及嘉義縣政府共同規畫水源供應方案，將配合園區開發需求，優先以嘉義地區再生水及蘭潭、仁義潭水庫水源為主，不足部分以再生水源交換、海淡水或跨區調度等多元水源因應，不會排擠民生及農業用水外，也不會影響嘉義周邊縣市用水。

水利署表示，雲林湖山水庫係與集集攔河堰水源聯合運用供應雲林、彰化及嘉義地區，每天供應總量最大四十三點二萬噸，以優先滿足雲林地區，有餘裕才增加調度嘉義地區，屬公共用水調度，無違背環評承諾。為進一步提升嘉義地區自有水源量，嘉義十萬噸海淡廠將於今年完成海淡廠可行性規畫，並辦理環境調查作業，預計明年進入環評審查程序，將於通過環評審查後加速推動。