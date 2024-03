黃仁勳好忙！輝達GTC現身台達、華碩、雲達等台廠夥伴攤位簽名留念

輝達(NVIDIA)年度盛會「GTC 2024」19日起登場,再度炒熱AI話題,眾多台廠受邀參展,身為東道主的輝達執行長黃仁勳也特地現身美超微(Supermicro)、台達電(2308)、廣達(2382)旗下雲達(QCT)及華碩(2357)等攤位,力挺供應鏈夥伴,並留下親筆簽名。

電源龍頭台達電是今年唯一以電源廠身分參展輝達GTC AI盛會的業者,今年會中展示透過NVIDIA Omniverse開發的創新數位孿生平台、ORV3 AI伺服器基礎設施解決方案,及協助GPU運行的一系列關鍵產品,展現與輝達的緊密合作關係。

黃仁勳親自現身台達電攤位,台達電電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景也贈送黃仁勳台達旗下Innergie與輝達聯名的萬用充電器禮包,黃仁勳還在台達支援GPU的電源產品展示架上簽名留念。

台達電副董事長柯子興表示,身為2024年唯一參與NVIDIA GTC的電源和散熱管理解決方案提供者,台達備感榮幸。此次展示運用NVIDIA Omniverse開發的數位孿生平台,凸顯台達在電子製造領域的卓越能力;也希望透過自身最新技術,不斷協助提升AI產業的能源效率。

華碩、廣達旗下雲達繼去年台北國際電腦展(COMPUTEX),獲黃仁勳造訪攤位,留下親筆簽名後,在今年的GTC大會攤位上,再度迎來黃仁勳親自現身。

去年台北國際電腦展時,黃仁勳在華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑的陪同下,試用台智雲的 Formosa 語言模型,最後更留下了「ASUS and the ERA of AI」的簽名字樣。

而在今年GTC 2024,華碩對外宣布推出GPU伺服器ESC NM1-E1,黃仁勳也到華碩攤位上為新品簽名,力挺華碩全新的AI伺服器。

黃仁勳去年在台北國際電腦展上,神秘現身廣達旗下雲達(QCT)攤位,脫下招牌黑色皮衣給雲達總經理楊麒令穿上,宣告與廣達緊密結合的夥伴關係,當時也掀起一波黑色皮衣話題。

這次黃仁勳也造訪雲達GTC展位,並在最新的GB200 NVL72伺服器上留下親筆簽名。雲達表示,期待未來與輝達在資料中心與液冷基礎設施方面持續擴大合作。

美超微此次在GTC大會展出一系列尖端的AI人工智慧和加速運算解決方案,並將旗下最新的 GPU 系統和資料中心機架帶到會場展示。

美超微邊緣AI人工智慧解決方案領域資深總監 Jeff Sharpe 指出,隨著大型語言模型迅速融入每個產業,邊緣人工智慧對實現更快、更安全、更有效率的資料處理至關重要。