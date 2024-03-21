2024智慧友達展 AI 賦能永續解決方案正夯

友達（2409）光電在雙軸轉型策略推動下，以顯示技術為核心，亦將成熟智慧製造解決方案導入研發與供應鏈管理，提供多元數位與淨零轉型技術，助攻企業永續競爭力。在AI應用熱潮下，將於3月25日於友達台中廠登場的2024智慧友達展，以「數位躍升，智賦未來」為主軸，首度展出生成式AI賦能解決方案，並延續友達實踐多年的智慧永續量能，展出數智化轉型、智慧碳管理及潔淨能源等解決方案。

同時，展覽策劃與籌備亦致力貫徹碳中和永續目標，減少一次性施作材料、採用可循環使用的燈具及降低非必要車輛接駁等減碳行動。

在2024智慧友達展，友達領軍集團子公司展示從企業營運到生產製造相關的豐厚智慧永續服務方案。其中，友達數位助攻智慧製造，提供檢測自動化、搬運自動化和智慧物聯等軟硬整合解決方案；友達宇沛協助顧客邁向淨零排放，實現環境永續發展，提供智慧碳管理、水零排等友善環境的綠色技術解決方案；友達能源以堅實的技術與高效率、高整合的服務優勢，提供創能、儲能、節能到能管一條龍智慧永續解決方案，協助企業與家戶實踐綠能永續。

生成式AI落地應用 友達數位助攻企業優化人力、生產效率及設備維護成本

友達數位積極發展數智化轉型，透過AI落地應用優化製造流程，革新人力、生產效率與設備維護效益。其「智慧品質推升助手-iQIA」（Intelligent quality improve assistant）運用視覺檢測減少70%的覆判人力，整合生成式AI與自動化機器學習（AutoML）建構最佳生產模式、抓取資料庫及時提供改善經驗對策、自動生成報告，讓AI助力推升品質改善與問題處理速度，可降低80%的產線異常發生查詢時間，並提升3%值班效率。同時，「智能設備健康管理系統-APES」（Anomaly detection and Prognostic of Equipment System）透過即時戰情看板與專業故障診斷物理模型進行智慧設備管理與故障預測，10分鐘即掌握異常部件，可降低50%設備維護成本、減少30%點檢人力，並降低10%產品報廢率，目前已成功導入國內鋼鐵大廠。

友達宇沛ACA平台擴增應用模組 協助企業優化碳管理效率 實現淨零碳排目標

企業搶攻數位、淨零轉型技術，碳管理與環保節能逐獲重視。友達宇沛在碳排與水資源管理、節能技術及資源循環面提供企業全方位綠色製造轉型服務。其中，「ACA碳管理平台2.0」（ACA Carbon Agent）擴增「產品碳足跡」模組，從組織型溫室氣體盤查到產品碳足跡，多面向提升企業碳管理能力。搭配低碳智能樓宇管理平台，可即時跨區域、跨場域系統化蒐集碳排相關的營運資訊，協助企業掌握日常營運的碳排放狀況，確認淨零目標的達成率。同時，在卓越的水資源處理技術之下，亦打造零耗能環境異臭味抑制解決方案，可改善水質與環境異味，減少病媒蚊孳生，過程不需消耗電力與藥劑，實現最佳綠色環境，已成功應用於休閒會館、商務旅館、養殖業、餐飲業、學校廁衛等場域。

友達能源為企業綠能轉型展新藍圖 再推智慧電箱能管可視化拓及家用

邁向永續淨零，能源轉型成全民課題。友達能源事業提供智慧能源管理、太陽能監控管理、全方位電廠建置及運維解決方案。因應能管需求擴增，友達能源為企業與家庭應用，分別量身研發EnLink能源數據收集器與智慧電箱SPP（Smart Power Panel），整合儲能、太陽能系統及電動車充電樁等不同設備，將能源資訊可視化管理，有效節能、節費，並維持電力系統穩定。而在積累豐碩的電廠建置與維運實績，包含409座完工案場、累積裝置容量達515MW，建置導入AI之監管系統將監控管理、分析問題、派工處理及驗收等全流程自動化，達綠電產量最大化後，以此量能研發「綠電交易管理平台」，協助企業高效管理綠電購售合約（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA）掌握最適綠電成本，加速RE100永續進程。