新聞眼／高科技業在台灣 淪為看天吃飯

台積電宣布CoWoS先進封裝廠進駐嘉義，用水卻要靠雲林縣湖山水庫「解渴」，搶水大戰提前開打。此外，高科技業還得面臨電價調漲帶來的成本壓力，以及電不夠用又不夠綠的問題，難怪半導體業者會想揪團蓋核電廠「自給自足」。

業者被迫自力救濟，相對於政府官員一再聲稱會確保水電供應無虞，無疑是最大的反差。

根據台積電規畫，在嘉義設的先進封裝廠還不只兩座，未來視需求可能增至六座，才建兩座廠就要向雲林搶水，剩下的四座水源又要跟誰搶？政府的基礎建設，永遠追著企業進度跑，反觀台積電在熊本的設廠，日本政府為爭取台積電設廠，投入的各項補助及能源資材協助，十年內的預算都已規畫出來，投入一一四○億日圓的預算用於當地的基礎建設，包括新設鐵路、道路，以及半導體製程中所需大量的水源。

台積電設廠嘉義 水從哪來 製表／黃于凡、陳雅玲 圖／聯合報提供

再看看台灣，台積電在嘉義設廠的水源需求，經濟部卻把雲林縣算計進去。各縣市政府不管基礎建設是否完備，爭相爭取台積設廠，以嘉義設廠計畫為例，工廠二○二八年就要量產，海水淡化廠卻要二○三一年才完工，但中央還是擇定台積電落腳嘉義，才會引發這次搶水大戰，關鍵還是在欠缺整體的考量。

除了水不夠用，用電更是產業界揮之不去的陰霾。面對工商界剴切呼籲，準總統賴清德仍然不鬆口核電廠延役的可能性，核電是歐盟認證的綠能，相對便宜，也符合世界減碳潮流，但執政黨死抱過時的能源政策，逼得半導體業者要自建核電廠，政府有感受到自己的無能嗎？

再者，台灣正在積極發展AI相關產業，但AI是吃電怪獸，工商協進會理事長吳東亮已多次提醒要注意這個問題，經濟部長王美花的回應竟是，AI用電量大是在訓練階段，但目前台灣AI的應用偏向後端，量體相對較小。

政府想留住高科技業先進製程，卻不思未雨綢繆，只想「船到橋頭自然直」，期待風調雨順，帶來足夠的風電與豐沛的降雨，把高科技業搞到和農業一樣，在台灣，都成了看天吃飯的產業。