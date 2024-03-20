快訊

獨／密會雙北卻四處講？林右昌媒體頻放話 幕僚不滿轟「作秀」

抓到了！港媒體人「姜牧師」遇刺 嫌犯環台逃半圈花蓮落網

汪小菲跳腳反控遭家暴！喊大S「出現幻覺攻擊我」 曝她婚內和具俊曄聯絡證據

叡揚衝刺 AI 應用、碳盤查兩大引擎 今年營收再攻高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
左起為叡揚董事長張培鏞、總經理陳世安。林薏茹／攝影
左起為叡揚董事長張培鏞、總經理陳世安。林薏茹／攝影

叡揚（6752）持續擴大投入AI應用，今年將朝小型大語言模型（LLM）市場布局，同時看好碳盤查產品需求持續成長，今年客戶家數可望由目前的數十家，大幅成長至上百家，董事長張培鏞樂觀看待，今年營收、獲利將優於去年。

叡揚每年投入營收10%的資金於研發投資，以雲端API整合、AI研發為主。張培鏞表示，今年最大成長動能仍然是AI，叡揚2013年就投入AI技術，布局相關應用多年，旗下公文系統、人力資源（HR）系統、智慧對話機器人及知識管理系統等自研產品，早已整合AI應用。

叡揚總經理陳世安指出，叡揚目前導入旗下產品的AI技術，主要是精準預測型，去年起市場興起生成式AI，叡揚也朝為企業所用的小型大語言模型（LLM）切入，目前最大課題，就是如何讓大語言模型的「幻覺」越來越少，生成式資訊來源控管也是議題。

隨著2025年將進入碳有價時代，碳盤查需求也持續成長。叡揚2022年開始籌組團隊開發產品，打造碳盤查管理系統，張培鏞表示，近二年與顧問業共同合作，已累積不少客戶，隨著零碳趨勢升溫，碳盤查市場有很大的成長空間。

張培鏞指出，去年碳盤查產品客戶家數仍不多，營收比重僅個位數，但客戶已涵蓋包括電子、半導體等10種行業，客戶家數也有數十家，隨著2025年強制規範企業碳盤查，今年客戶基礎可望快速成長、擴大至上百家，營收占比也有機會達雙位數百分比。

叡揚旗下企業碳盤查系統Vital NetZero零碳雲3月推新品ISO 14067碳足跡，瞄準碳盤查商機，在碳足跡產品加入後，旗下碳盤查產品線已完備，囊括能源管理系統（能盤）、溫室氣體排放查證（溫盤）、碳足跡（碳盤）。

從客戶產業來看，叡揚目前客戶比重為金融機構44%、政府機構24%、製造醫療及服務業18%；從產品類別來看，自有軟體加代管服務的營收占比達 70%，經銷約占 30 %。

陳世安表示，叡揚產品多元且應用廣泛，營收相對穩定，不易受單㇐產業景氣波動的影響，近年來訂閱服務受惠資訊治理及資訊安全工具需求大幅提升，收入也持續成長，同時雲端服務持續拓展中小企業客群，且大型客戶採用雲端服務意願也提高。

AI 營收 雲端服務

延伸閱讀

游否希戰中壢人、台北人被酸爆！「就很玄、92無籤」登熱門字詞

輝達GTC大會登場 群聯宣布AI解決方案戰略合作夥伴並展現新技術

真要告別？美規24年式Nissan GT-R新增T-spec Takumi和Skyline Edition特仕車！

工作幾天才買得起iPhone 15 Pro？台灣排名出爐 網驚呼：一般人可能嗎

相關新聞

微星前進 NVIDIA GTC 2024 展示新一代自主移動機器人

作為全球AIoT技術及創新解決方案的先驅，MSI微星（2377）首度參加輝達（NVIDIA）年度盛會GTC 2024，展...

NCC同意新彰數位終止經營 且要讓原訂戶可以退款

新彰數位有線電視申請自2024年7月1日起解散終止經營，國家通訊傳播委員會 (NCC)今天同意其申請終止營運許可，不過先...

AI發展仍充滿幻覺？叡揚董座直言「這件事」為切入關鍵

軟體大廠叡揚（6752）董事長張培鏞20日受訪指出，全世界都在朝 AI 領域進行研發，切入的關鍵就是要怎麼「為企業所用」...

工研院攜手半導體晶片核心矽智財大廠Arm 創建世界級系統驗證中心

工研院今（20）日與半導體晶片核心矽智財大廠安謀國際（Arm）攜手，成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中...

工研院攜手Arm 創建世界級系統驗證中心

全球產業受到5G、生成式AI（GAI）以及大型語言模型（LLM）等新一代AI科技帶來轉型創新，今（20）日工研院與半導體...

台積電嘉義設廠用水掀爭議 水利署計畫由雲林支援地方跳腳

台積電將在嘉義科學園區設置兩座先進封裝廠，讓積極爭取的雲林「心碎」，考量嘉義科學園區用水需求將大增，水利署計畫在水源補足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。