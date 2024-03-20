叡揚衝刺 AI 應用、碳盤查兩大引擎 今年營收再攻高

叡揚（6752）持續擴大投入AI應用，今年將朝小型大語言模型（LLM）市場布局，同時看好碳盤查產品需求持續成長，今年客戶家數可望由目前的數十家，大幅成長至上百家，董事長張培鏞樂觀看待，今年營收、獲利將優於去年。

叡揚每年投入營收10%的資金於研發投資，以雲端API整合、AI研發為主。張培鏞表示，今年最大成長動能仍然是AI，叡揚2013年就投入AI技術，布局相關應用多年，旗下公文系統、人力資源（HR）系統、智慧對話機器人及知識管理系統等自研產品，早已整合AI應用。

叡揚總經理陳世安指出，叡揚目前導入旗下產品的AI技術，主要是精準預測型，去年起市場興起生成式AI，叡揚也朝為企業所用的小型大語言模型（LLM）切入，目前最大課題，就是如何讓大語言模型的「幻覺」越來越少，生成式資訊來源控管也是議題。

隨著2025年將進入碳有價時代，碳盤查需求也持續成長。叡揚2022年開始籌組團隊開發產品，打造碳盤查管理系統，張培鏞表示，近二年與顧問業共同合作，已累積不少客戶，隨著零碳趨勢升溫，碳盤查市場有很大的成長空間。

張培鏞指出，去年碳盤查產品客戶家數仍不多，營收比重僅個位數，但客戶已涵蓋包括電子、半導體等10種行業，客戶家數也有數十家，隨著2025年強制規範企業碳盤查，今年客戶基礎可望快速成長、擴大至上百家，營收占比也有機會達雙位數百分比。

叡揚旗下企業碳盤查系統Vital NetZero零碳雲3月推新品ISO 14067碳足跡，瞄準碳盤查商機，在碳足跡產品加入後，旗下碳盤查產品線已完備，囊括能源管理系統（能盤）、溫室氣體排放查證（溫盤）、碳足跡（碳盤）。

從客戶產業來看，叡揚目前客戶比重為金融機構44%、政府機構24%、製造醫療及服務業18%；從產品類別來看，自有軟體加代管服務的營收占比達 70%，經銷約占 30 %。

陳世安表示，叡揚產品多元且應用廣泛，營收相對穩定，不易受單㇐產業景氣波動的影響，近年來訂閱服務受惠資訊治理及資訊安全工具需求大幅提升，收入也持續成長，同時雲端服務持續拓展中小企業客群，且大型客戶採用雲端服務意願也提高。