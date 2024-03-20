工研院攜手半導體晶片核心矽智財大廠Arm 創建世界級系統驗證中心

工研院今（20）日與半導體晶片核心矽智財大廠安謀國際（Arm）攜手，成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，成為繼美國、歐洲與印度後第四個驗證中心。Arm台灣總裁曾志光強調，在台成立Arm全球布局的第四個驗證中心，將可縮短相關AIoT晶片及系統開發期間，讓原本開發期達長六個九個月，縮短為半年，雖剛開始起步，但Arm有信心將成為全球最大驗證中心 。

根據國際數據資訊公司（IDC）估計，2026年全球物聯網產值將達到1.145兆美元，商機龐大，AIoT廣泛應用於車用、醫療、工業、運輸等領域，當前也積極開拓車載與衛星的新興應用，尤其在全球及政府加速推動電動車、新能源車科技浪潮上，結合5G AIoT的科技發展便至關重要。經20濟部產業發展署長期支持工研院發展驗證設計機制，隨著GAI趨勢興起，更須結合先進科技發展與國際接軌。

工研院執行副總暨副院長張培仁表示，工研院在經濟部產業發展署補助下，2021年工研院與Arm攜手合作構建了新創IC設計平台，不僅有助於新創公司結合關鍵IP，加速推出具國際競爭力的產品，更提升台灣IC設計產業的全球市場占有率。本次再度攜手Arm成立東亞首座「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，透過工研院的營運，將密切串聯台灣的半導體供應鏈與Arm的全球生態系統，台灣的設備製造商能確保其硬軟體的流暢運作並符合標準，進而提升在全球市場上的信任度與能見度。

曾志光說，Arm在全球物聯網產業擁有六成以上的市占率，代表全球多數的物聯網應用運行在Arm架構之上。Arm過去已在全球包括美國、歐洲與印度打造「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，並獲得超過全球業界100項認證。著眼工研院為國際級研發機構並與產業深厚鏈結，本次攜手工研院於台灣成立Arm全球布局的第四個驗證中心。將協助台灣設備製造業升級AIoT環境，透過裝置和系統的標準化，加速和擴展軟體開發人員專注於產品的創新與附加價值，持續提升裝置與聯網的安全防護力以及有效降低總擁有成本等，更重要的是能串接全球廣大的生態系夥伴掌握萬物連網的商機。

工研院擘畫2035技術策略與藍圖，在「智慧化致能技術」應用領域，與Arm共同創立國際化標準驗證中心，順應AI技術快速變化的趨勢，助攻台灣廠商以AIoT技術升級創新裝置開發能量，開闢智慧醫療、智慧交通、智慧工廠等數位轉型之路。