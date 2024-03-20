台灣大與全球兒童娛樂 Moonbug 策略結盟

台灣大哥大（3045）20日宣布策略結盟全球兒童娛樂公司Moonbug，將於旗下MyVideo及momo親子台獨家上架超過25個Moonbug公司知名兒童IP繁體中文版。

台灣大指出，涵蓋近3,500集精彩內容，包括擁有超過2.9億粉絲、甫拿下國際OTT平台全球觀眾觀看時數最高的兒童節目《CoComelon可可瓜瓜》、風靡父母圈的《Blippi比利皮》、《The Sharksons鯊魚一家》等。

台灣大指出，未來集團與Moonbug亦有節目及動畫內容合製計畫，共同打造台灣兒童影視合作新里程碑。同時，《CoComelon可可瓜瓜》及Moonbug各系列等官方授權周邊商品，將陸續引進台灣，於momo購物網上架販售。

台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，台灣大除了長期挹注資源支持本土原創戲劇外，更發現兒童影視內容對國家未來主人翁的成長、發展、教育，有著不可忽視的影響力，很高興與受到全球上億兒童歡迎的娛樂公司Moonbug策略聯盟，首波合作引進豐富且具教育性的系列內容繁體中文版，讓台灣家庭用戶，能全方位體驗Moonbug影音的魅力。未來雙方擴及IP開發、內容合製、實體活動等多面向的合作，提供多元影視內容，滿足消費者不同觀影體驗。

Moonbug 共同創辦人兼執行長René Rechtman表示，Moonbug是新世代全球兒童娛樂公司，致力提供充滿教育性的趣味內容，幫助不同年齡層的兒童盡情學習成長，讓孩子及家長在共學的過程中建立更緊密且充滿歡笑的關係。本次非常榮幸與台灣大哥大成為策略合作夥伴，並與其旗下OTT平台「MyVideo」、兒童頻道「momo 親子台」，以及電商平台「momo購物網」展開全方位的合作，透過這些夥伴的力量，以及對兒童教育的重視，將為台灣兒童影視帶來嶄新的氛圍，讓每個家庭都能在歡笑中共同學習。

台灣大與Moonbug合作，首次在台引進其旗下超過25個知名IP，涵蓋近3,500集精彩內容上架MyVideo及momo親子台，包括全球每月觀看次數高達40億次，甫拿下國際OTT平台全球觀眾觀看時數最高的兒童節目《CoComelon可可瓜瓜》、《Little Angel小小天使》外，還有在全球擁有超過20種語言版本，每月平均觀看次數破10億次的兒童探險節目《Blippi 比利皮》、擁有獨特性格的超萌主角群故事的《奇寶萌兵》，和奇幻逗趣動畫《Morphle 莫福》等，將陸續獨家上架超過330集的繁體中文版影音內容，並將逐年增加。期望透過影片歌曲、遊戲等方式，為擁有不同年齡層的兒童家庭觀眾，帶來不一樣的觀賞體驗。