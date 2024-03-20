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中鋼開發三大關鍵AI技術 建置5G智慧軌道運輸系統年省700萬

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中鋼開發的「遠端接渣操控技術」、「渣桶狀態檢測技術」及「軌道行車輔助技術」等三大關鍵AI技術，近期成功應用於「轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統」，創造１年新台幣700萬元之降本效益。記者王勇超／翻攝
中鋼開發的「遠端接渣操控技術」、「渣桶狀態檢測技術」及「軌道行車輔助技術」等三大關鍵AI技術，近期成功應用於「轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統」，創造１年新台幣700萬元之降本效益。記者王勇超／翻攝

中鋼轉爐煉鋼製程產出攝氏1000度的高溫轉爐石、脫硫渣等鋼渣副產品，會透過廠內軌道運送至室內渣場進行後續改質處理，為了降低過往用人力操控設備衍生的公安危害等風險，中鋼開發建置轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統，大幅提升鋼渣運輸的安全性，1年預計可省下700萬元成本。

中鋼表示，自2021年開始導入5G無線專網，以廠內軌道運輸作為戶外驗證場域，逐步實踐5G訊號結合人工智慧物聯網的智慧製造目標，經過2年多的技術驗證，中鋼開發的「遠端接渣操控技術」、「渣桶狀態檢測技術」及「軌道行車輔助技術」等三大關鍵AI技術，近期成功應用在「轉爐鋼渣5G智慧軌道運輸系統」。

5G無線專網具有高通訊網速與低延遲的優勢，結合廠內軌道及AI技術相關單位組成研究團隊，利用機器學習、深度神經網路影像辨識、5G傳輸即時影像及動態模擬等方法，分別就鋼渣運輸程序完成「遠端接渣操控技術」、「渣桶狀態檢測技術」、「軌道行車輔助技術」等三大AI技術模型，成功輔助操作人員決策判斷。

中鋼說，「遠端接渣操控技術」利用5G影像即時串流研判渣車位置，也預測鋼渣接桶落點及安全接渣範圍，並整合成網頁動畫讓操作人員可於遠端執行接渣作業。

渣桶接渣後會因鋼渣仍處於富氧狀態偶有滾溢桶外情形，中鋼開發的「渣桶狀態檢測技術」不僅利用雷射測距儀量測渣面高度，也採用熱影像方式獲取表面溫度及計算停留時間，待鋼渣安全穩定後即由系統自動通知開始運渣。

最後，渣桶運輸移動期間，司機可透過「軌道行車輔助系統」回傳的影像及數據，確保運渣行車安全及高效率接續換桶作業。

中鋼開發的「渣桶狀態檢測技術」不僅利用雷射測距儀量測渣面高度，也採用熱影像方式獲取表面溫度及計算停留時間，待鋼渣符合安全穩定狀態，即由系統自動通知開始運渣。圖／中鋼提供
中鋼開發的「渣桶狀態檢測技術」不僅利用雷射測距儀量測渣面高度，也採用熱影像方式獲取表面溫度及計算停留時間，待鋼渣符合安全穩定狀態，即由系統自動通知開始運渣。圖／中鋼提供
中鋼開發的「遠端接渣操控技術」，利用5G影像即時串流研判渣車位置，也預測鋼渣接桶落點及安全接渣範圍，並整合成網頁動畫讓操作人員遠端操作接渣作業。圖／中鋼提供
中鋼開發的「遠端接渣操控技術」，利用5G影像即時串流研判渣車位置，也預測鋼渣接桶落點及安全接渣範圍，並整合成網頁動畫讓操作人員遠端操作接渣作業。圖／中鋼提供

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