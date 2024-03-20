年薪前五名科技大廠名單出爐！「它」輾壓台積電衝第一

台灣薪資查詢網站《比薪水》發布「2023年台灣薪資與2024年勞工感受調查」顯示，2023年，台灣面臨景氣不佳、通膨及缺工等問題，薪資成長趨緩。根據《比薪水》勞工自主回報薪資統計，2023年台灣平均年薪為新台幣 545,613 元，較2022年下降6.18%，相較主計總處調查，真實情況更不樂觀，其中科技業跌最慘。

關於最新薪資情勢，《比薪水》表示，2023年全球經濟局勢不佳，台灣景氣亦受到影響。2023年台灣平均年薪下降，領跑經濟的半導體業也進入「科技寒冬」。2024年台灣勞工薪水有望恢復水準，但實質薪資成長率是否能由負轉正，就看台灣是否能頂住通膨壓力。

行政院主計總處日前公布資料顯示，2023年全體受僱員工每月平均總薪資為58,545元，實質每月平均總薪資年減 1.04%，為七年來首次衰退。

根據《比薪水》統計，2023年五大產業平均年薪皆呈下滑趨勢。資訊科技產業平均年薪最高，為713,242元，後依序為工商服務業（538,433 元）、傳產製造業（548,998 元）、民生服務業（511,741 元）及文教傳播業（476,950 元）。其中，資訊科技業的平均年薪減幅為五大產業最大，年減5.06%。文教傳播業相對不受缺工、全球經濟局勢影響，故年薪衰退幅度最小，年減0.12%。

《比薪水》分析，若2023年台灣平均年薪不計入資訊科技業，衰退幅度為3.70%，相較於全體衰退幅度少了3.48%。由此可見，資訊科技業對全體平均年薪的影響顯著，也反映了資訊科技業深受全球市場動態影響。

《比薪水》指出，與2022年相比，2023 年資訊科技業月薪下滑2.41%、分紅下跌4.99%、年終獎金則減少6.06%，可見拉低資訊科技業平均年薪的主因在於「分紅」、「年終獎金」。

《比薪水》還提到，資訊科技業一直都是台灣高薪產業代表。2023年，資訊科技業當中，半導體業以881,288元成為平均年薪冠軍，持續領跑台灣經濟。不只如此，在2023年科技公司年薪排名當中，半導體業包辦了前五名。第一名聯發科（2454）平均年薪為1,942,557 元，穩坐產業薪資龍頭，而眾所矚目的「護國神山」台積電（2330）為第四名，平均年薪1,194,607 元。

《比薪水》調查還發現，2023年，台灣全產業年終獎金亦呈現下跌趨勢。其中，金融保險相關行業穩坐年終獎金冠軍。金融保險業是人才密集型產業，為了吸引和留住人才，除了高底薪，往往也會提供較高的分紅和年終獎金。