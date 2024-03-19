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面板「內捲」外溢 宏碁董事長陳俊聖示警品牌廠小心虧大錢

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）董事長陳俊聖日前提到 PC 產業風險，曾呼籲要小心面板價格持續下滑的問題。陳俊聖19日再度示警品牌廠要小心，他說，面板「內捲」情況從中國大陸外溢，變成全世界都在捲的現象，而內捲外溢又影響整個產業，品牌廠及通路庫存若沒有操盤好的話，其實很容易虧大錢。

陳俊聖指出，最近才學到一個新詞是「involution」，中文意思就是內捲，這個不是中國大陸發明的字，其實一直都有，當這個產業沒有辦法突破，產能超過他的需求的時候，會有一個現象出來，而內捲的現象其實不只在中國大陸發生，現在是內捲外溢，變成全世界都在捲的現象。

陳俊聖表示，「面板只是其中之一，電池現在也有這個現象，這是對我們產業有影響的。那離開我們的產業以外，包含電動車、太陽能板，甚至化工原材料、鋼鐵這些全部都是供過於求，對整個產業、總體經濟影響是極大的」。

他說，以面板來說，當他供過於求會出現殺價及降低產能利用率現象，而在一路殺價過程中，品牌廠採購進來零組件就要很小心，因為你留在手上的貨可能一直降價。原來你覺得低價，但他過兩天就變高價了。

他透露，「我們有一個競爭對手上季虧錢，很重要一個原因就是他的顯示器賠錢。回過頭來，庫存沒有操盤好的話，其實很容易虧大錢，這是內捲外溢整個產業產生的影響，對品牌廠及通路端都會產生很大的影響」。

宏碁 陳俊聖 面板

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