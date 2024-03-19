默克在台35周年 續以三大業務領域促進台灣產業升級與創新

德商默克集團今日慶祝在台成立35周年，並宣示旗下三大事業體：電子科技、醫療保健與生命科學將持續深耕台灣，致力成為「最本土化」的跨國企業，以在地化生產增強台灣供應鏈韌性，扎根人才培育，以堅強的實力持續推動人類發展。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克集團將以好奇心為驅動力，將三大事業體的深厚專業結合關鍵產業趨勢，不斷探索前瞻創新領域，在材料智慧、新型生物製程、mRNA布局、AI輔助藥物開發、精準及智慧醫療、人口與人才永續、環境永續等領域都扮演重要角色，探索更多人類未來生活的可能性。

李俊隆說：「今年是默克在台灣發展的第35年，長久以來我們與客戶和產業一起成長茁壯，在專業領域內累積了豐富的經驗和技術，並為客戶與台灣做出貢獻，推動多元領域的創新。做為擁有全球資源的跨國企業，我們致力成為最本土化的供應商夥伴，默克不僅帶來集團356年的堅強實力，賦能台灣電子科技、醫療保健以及生技製藥產業的創新與發展，也以台灣為樞紐，協助台灣客戶開拓全球市場。我們會持續保有好奇心，挑戰極限，探索未知領域，與台灣和客戶攜手走向更多的35年。」

李俊隆強調，默克在半導體、顯示器技術累積了100多年的材料經驗，發揮材料智慧優勢，成為電子科技產業持續創新與發展的最佳後盾。在半導體方面，默克透過半導體製程的完整材料布局 – 包括薄膜材料、圖形化材料、平坦化材料、特用氣體到電子材料供應系統設備等技術，從原子層次上，助力先進製程的創新領域，實現電子產業技術與各式應用的更新迭代。

在顯示器方面，因應高解析度液晶面板、AR/VR/MR虛擬實境和可撓式面板技術等多元應用領域，默克同樣具備完整的材料技術。除了實現AI及數位化技術，默克更以AI、機器學習和數據分析等先進技術作為工具，全方位應用於創新研發、供應鏈智慧、智慧製造、客製化解決方案和永續方案方面，使內部流程及製造上更為高效率與智慧化，激發創新，推進數位化生活的進展。

儘管AI為產業帶來了巨大的成長發展潛力，其相關應用也大幅提高了能源消耗，默克將持續致力於永續的材料與技術、產業鏈和經營方式，提供更節能環保的解決方案，實現永續的數位化生活。

至於默克生命科學事業體的目標是透過科學和實驗室用品的豐富產品組合、生物製藥4.0的製程解決方案、以及從開發到生產的整合性服務，幫助解決生命科學中最棘手的問題。在台灣，該事業體的三大核心策略為創新研發、永續共好、在地發展，致力成為台灣 5+2 生醫產業最佳技術合作夥伴，協助將生技產業打造為第二個護國神山。

此外，默克醫療保健事業體秉持著「創造、改善與延長生命 - 齊心為病患」的使命，專注於三大核心發展領域–– 醫藥創新與智慧醫療、共創精準健康生態系與人口永續，並將持續致力於免疫腫瘤及腫瘤醫學、神經及免疫醫學、生殖醫學，以及心血管、代謝暨內分泌醫學等治療領域，加速創新，期盼能嘉惠更多台灣的病患。