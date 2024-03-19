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廣達GTC秀最新自研MGX架構！總座：可支援輝達2大新品

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）旗下伺服器「小金雞」雲達（QCT），近年成功卡位晶片大廠輝達（NVIDIA） 供應鏈，而公司19日也特地現身AI年度盛會GTC 2024大秀旗下基於NVIDIA MGX架構的系統，及有關的AI應用案例，並宣布該系統將能支援剛登場的Blackwell超級晶片 以及NVIDIA GB200 NVL72平台。後者為專門為生成式AI時代所設計的多節點水冷式機櫃規模平台。

雲達指出，最新NVIDIA MGX架構系統搭載GH200 Grace Hopper超級晶片，採用模組化參考架構。系統製造商可運用NVIDIA MGX架構，針對生成式AI、高效能運算（HPC）和邊緣部署等多種應用量身訂做最適合的機型。像QCT QuantaGrid S74G-2U就是基於MGX架構且搭載GH200超級晶片的機種，協助奧勒岡和聖荷西大學，加速模擬和HPC建模，取得突破性的科學研究進展。

QuantaEdge EGX77GE-2U是雲達科技首台採用NVIDIA GH200 超級晶片和NVIDIA MGX架構的短機身邊緣伺服器，可實現智慧城市、智慧製造、智慧醫療等工作負載。雲達科技運用NVIDIA最新科技打造一系列空冷與水冷的加速伺服器，以因應於不同的垂直產業在各種需要同時運行的工作場景中對於系統工作負載的需求。

全新公布的NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片即將催生一個全新的運算時代。與NVIDIA Hopper架構GPU相比，它可加速即時大語言模型推論速度30倍、降低總擁有成本25倍，並降低能耗25倍。一張NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片具有兩個NVIDIA Blackwell GPU和一個NVIDIA Grace CPU，可以擴充到GB200 NVL72，利用第五代NVIDIA NVLink將72個Blackwell GPU、36個Grace CPU與多個NVIDIA BlueField-3 DPU連結起來，成為單一個巨型GPU。

GB200超級晶片搭配同樣在本次GTC公布的NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X800 Ethernet，可提供生成式AI、HPC和資料處理前所未見的性能。廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，隨著生成式AI導入各行各業，運用最新NVIDIA AI架構和科技打造的系統將可協助雲達的客戶快速洞見商機，達到目標。

對此，楊麒令也表示，雲達在自家QuantaGrid、QuantaEdge產品線實現NVIDIA MGX架構，以及包括GB200 NVL72等Blackwell開創性進展，搭配BlueField-3 DPU、NVIDIA Quantum-X800和Spectrum-800，我們已準備好要提供空前強大的性能、效率與安全性的系列產品。

NVIDIA GPU產品管理副總Kaustubh Sanghani表示，生成式AI正在蓬勃發展，各大公司與研究人員都在思考如何運用這項創新科技，才能達到更高效能，縮短取得研究結果所需的時間。他表示，雲達運用NVIDIA最新科技開發先進系統—包括配備全新Blackwell架構的NVIDIA GPU加速伺服器和搭載GH200超級晶片的NVIDIA MGX伺服器—持續開拓AI疆界。

此外，從3月18到21日，雲達科技將於GTC現場716號攤位展出自家QCT Platform on Demand HPC／AI融合式系統、基於NVIDIA AI Enterprise的軟體解決方案、NVIDIA HGX加速運算硬體、邊緣AI應用案例、QCT QoolRack水冷方案、以及前述NVIDIA MGX系統和NVIDIA GB200 NVL72平台。

廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

AI NVIDIA 廣達 晶片

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