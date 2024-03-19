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台積電進駐嘉科 他好奇為工作願意搬去鄉下住？內行笑：看看竹北

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電18日確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，讓網友不禁好奇，大家是否會為了進台積工作，而到嘉義太保居住。（嘉義縣政府提供）
台積電18日確定在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，讓網友不禁好奇，大家是否會為了進台積工作，而到嘉義太保居住。（嘉義縣政府提供）

18日，行政院副院長鄭文燦宣布台積電的先進封裝廠新廠，將在嘉義縣太保市的嘉科園區落腳，引起民眾熱烈討論。對此，一位網友在PTT上發文表示，他認為嘉義太保是鄉下的地方，因此好奇，台積電到嘉科設廠後，進台積電工作是否能成為民眾搬到太保市居住的誘因？

針對生活機能，有不少網友表示不用擔心，進駐後過個幾年就會發展起來了，「有人進駐之後就有商圈了」、「越多人進駐就會有商圈了，就跟熊本一樣」、「南科剛開始也很荒涼」、「以前竹北也差不多，現在吹成什麼樣」、「今日鳥不拉屎，明日廁所一坪破百」。

有人指出太保市地理位置其實不差，「離嘉義市區又沒很遠」、「太保還好吧，故宮南院也在那」、「住嘉義市不就好了，開車去太保才15分鐘」、「太保到嘉義市，上快速道路後大約10分而已」、「那邊離高鐵站很近，比台南新市到歸仁快多了，台南新市還要往南才能搭，嘉義應該是往東，到時蓋輕軌更方便，根本新竹第二」。

其他網友則分享在嘉義居住的優點，「嘉義美食至少比北部多」、「嘉義主要市區都還行，該有的都有，以機能來說是沒問題了」、「嘉義有百貨、影城、好市多、等等大賣場，公園一大堆、吃得也不算太貴」、「至少薪水生活品質高於北部啊」、「房價、物價便宜又高薪」、「嘉義很適合慢活」。

也有網友表示，該地區房價、地價已經開始漲了，「早就開始炒作跟漲價了，當地人住不起」、「房子早就漲了一倍」、「房子都賣光了，你還在Lag？」、「地皮都不知到轉賣幾手了」、「高鐵站旁房價都漲了知道嗎」。

台積電 嘉義 房價 科技業 薪水

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