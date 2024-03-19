宏達電支持 XR 生態圈內容發展 VIVEPORT 推90%收益分潤率

宏達電在2024遊戲開發者大會（GDC）上宣布一項重大的合作夥伴內容收益分潤率政策調整，自今年4月1日起，所有上架至 HTC 全球XR應用商店及內容平台 VIVEPORT 上的PC VR內容，及支援 VIVE XR Elite 的新作品，合作夥伴將獲得一次性購買遊戲和應用內容90% 的收益。

宏達電表示，這項政策的調整展現 HTC 全力支持XR生態圈發展的決心，為消費者帶來豐富多樣的XR虛擬娛樂體驗。

虛擬實境技術的快速發展對許多行業產生了深遠的影響，包括設計、行銷、教育、培訓、社交和娛樂等領域。VIVEPORT 一直是 HTC 作為全球XR生態圈發展的關鍵平台，為各種XR / VR體驗提供一個全面性內容下載及訂閱服務。

宏達電說，為促進XR生態系統的發展，HTC 領先業界大幅提升內容分潤率，使XR開發者能夠在 VIVEPORT 平台上獲得更高比例的收益，有助於推動整個XR產業的發展和創新。

VIVEPORT 總經理林俊吳表示，「開發合作夥伴是XR生態圈發展的關鍵所在，隨著開發夥伴計畫的蓬勃發展，整個生態圈也將迎來快速增長。針對 VIVEPORT 平台上的遊戲和應用內容的一次性購買，推出了90%的內容收益分潤率政策，旨在促進開發夥伴和內容的成長。透過向創作者注入更多資源，來確保 VIVEPORT 持續推升XR產業，釋放出無限潛力。」