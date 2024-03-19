快訊

老饕崩潰！ 豬哥亮生前最愛「七賢鴨肉飯」無預警暫停營業 揣測原因曝光

冷氣團來了！「4縣市」低溫特報恐10度以下 晚上冷到明天

圖解新聞／陸船沉沒東碇島外 圖解兩岸聯合救援 重回禁限制水域默契？

宏達電支持 XR 生態圈內容發展 VIVEPORT 推90%收益分潤率

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電在2024遊戲開發者大會（GDC）上宣布一項重大的合作夥伴內容收益分潤率政策調整，自今年4月1日起，所有上架至 HTC 全球XR應用商店及內容平台 VIVEPORT 上的PC VR內容，及支援 VIVE XR Elite 的新作品，合作夥伴將獲得一次性購買遊戲和應用內容90% 的收益。

宏達電表示，這項政策的調整展現 HTC 全力支持XR生態圈發展的決心，為消費者帶來豐富多樣的XR虛擬娛樂體驗。

虛擬實境技術的快速發展對許多行業產生了深遠的影響，包括設計、行銷、教育、培訓、社交和娛樂等領域。VIVEPORT 一直是 HTC 作為全球XR生態圈發展的關鍵平台，為各種XR / VR體驗提供一個全面性內容下載及訂閱服務。

宏達電說，為促進XR生態系統的發展，HTC 領先業界大幅提升內容分潤率，使XR開發者能夠在 VIVEPORT 平台上獲得更高比例的收益，有助於推動整個XR產業的發展和創新。

VIVEPORT 總經理林俊吳表示，「開發合作夥伴是XR生態圈發展的關鍵所在，隨著開發夥伴計畫的蓬勃發展，整個生態圈也將迎來快速增長。針對 VIVEPORT 平台上的遊戲和應用內容的一次性購買，推出了90%的內容收益分潤率政策，旨在促進開發夥伴和內容的成長。透過向創作者注入更多資源，來確保 VIVEPORT 持續推升XR產業，釋放出無限潛力。」

HTC 宏達電 生態

延伸閱讀

和泰車財報／2023年 EPS 41.03元 每股配20元現金股利

玉山銀打造醫療永續生態圈

以台灣為起點！亞洲最大自行車展　Bike Venture共創產業生態圈

犀牛盾打造首款100%循環再生手機殼 指定門市回收舊殼送百元獎勵金

相關新聞

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 翁章梁上月見魏哲家曝幕後運作

行政院副院長鄭文燦昨天在嘉縣府宣布，台積電先進封裝廠 (CoWoS)將進駐嘉科園區。事前保密到家，翁章梁說，台積電先進封...

緯創助攻城市數位轉型 推5G AI智慧巡檢、AI園區導覽

緯創集團旗下緯創數技今日在「2024台北智慧城市展」及「2024高雄智慧城市展」展示智慧城市AI應用服務，協助導入應用服...

迎接AI需求商機 鴻海NVIDIA GTC端出AI軟硬體解決方案

全球最大電子製造與服務商鴻海科技集團宣布參展NVIDIA GTC 2024人工智慧開發者大會，展示與NVIDIA合作因應...

和碩與NVIDIA攜手合作 打造企業AI伺服器

全球知名EMS+製造商和碩聯合科技參加 NVIDIA GTC大會，和碩今日指出，此次將展示AI伺服器、GenAI平台及如...

智慧城市今開展 陳俊聖：2050淨零碳排是一門生意

智慧城市論壇暨展覽今開展，主辦單位電腦公會指出，今年以北高雙主場的方式展出，展覽主題是「數位與綠色雙軸轉型」，期許透過智...

越南納半導體產業成國家發展重點 推升後市經濟發展

越南政府已將半導體產業納入30至50年的國家發展重點之一，已吸引來自美國、韓國、日本和歐洲等國家的半導體產業大公司投資，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。